陸國安部：「豬腳飯」外賣訂單 也可能洩漏國家機密

大陸國安部時常發布各類「洩密」案例作為示警。大陸國家安全部12日通報，一名外送員在送餐時遇到顧客要求拍攝涉密單位周邊照片，察覺異常後立即向國安機關舉報，當局稱此舉成功阻止了可能涉及「竊密」的情況。

大陸國安部12日在微信公眾號發布消息指，近日，一份「神秘的豬腳飯」外送訂單引起外送員小王的注意，小王沒有絲毫猶豫，第一時間向國安機關報告可疑線索。大陸國安部稱，事件發生在夏日午後，小王剛送完一單，正準備吃飯休息時，又接到一份新訂單。顧客訂購一份豬腳飯，取餐地點與送餐地點實際距離不到800公尺。

文章稱，正當小王對定位準確性產生疑問時，電話響起。接聽後，小王聽到顧客急切詢問送餐進度，並要求他拍照確認送達。顧客多次催促，並稱「你到哪裡了，能否拍個照片給我看下？必須拍照才能確認送達」，促使小王再次查看地址。熟悉當地情況的小王發現，該地址是一家管理嚴格的涉密敏感單位。

小王隨即告知顧客，該單位門前禁止拍照。但對方仍要求拍攝並稱「外送不要了」，「在附近隨便拍幾張照片，發給我就好了」。

顧客這個異常要求引起小王懷疑，他想起手機上經常看到的國家安全機關宣傳提示，認為該行為可能涉嫌窺探秘密，於是撥打12339國家安全機關舉報受理電話，詳細說明情況。

大陸國安部稱，經調查，該顧客因與涉密單位工作人員存在私人糾紛，且不了解單位保密要求，才企圖讓外送員拍照觀察。雖然排除了其與境外間諜情報機關勾連窃密的嫌疑，但小王對維護國安的責任意識、防範意識仍值得肯定。事實上，工作發現，境外間諜情報機關企圖利用外送從業人員走街串巷、彈性機動、熟悉地形等優勢，對中國進行觀搜竊密，確應加以重視。

綜合分析案例手法，文章整理出可能存在危害國家安全行為的注意事項，包括：特殊拍照要求，拍攝黨政機關駐地、科研院所實驗場地、能源設施、安保措施或人員動態；捎帶不明物品，將非餐食的小型物品，如USB、記憶卡、不明電子設備等，夾帶在餐品中，轉交至指定地點或其他顧客；異常搭訕閒聊，反覆詢問送餐區域內特定單位，尤其是涉密或敏感單位的作息、安保換班時間、內部管理情況，並以「好奇」「做研究」「找朋友」等名義套取敏感信息；高額打賞跑腿，報酬異常豐厚，甚至另付小費，但要求含糊，如「送到某地附近，有人接應」「放在指定隱蔽處即可」。

大陸國安部在最後文章提示，近年來，境外間諜情報機關在大陸境內活動往往披著看似普通甚至「友善」的外衣進行滲透，方式更加隱蔽，防範難度更加大。在看不見硝煙的戰場上，每位公民都是維護國家安全人民防線的衛士。