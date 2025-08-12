快訊

中颱楊柳恐強風豪雨！淹水警戒、易致災地區曝 1圖看全台「風險區」

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

陸國安部：「豬腳飯」外賣訂單 也可能洩漏國家機密

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家安全部12日通報，一名外送員在送餐時遇到顧客要求拍攝涉密單位周邊照片，察覺異常後立即向國安機關舉報，當局稱此舉成功阻止了可能涉及「竊密」的情況。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）
大陸國家安全部12日通報，一名外送員在送餐時遇到顧客要求拍攝涉密單位周邊照片，察覺異常後立即向國安機關舉報，當局稱此舉成功阻止了可能涉及「竊密」的情況。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）

大陸國安部時常發布各類「洩密」案例作為示警。大陸國家安全部12日通報，一名外送員在送餐時遇到顧客要求拍攝涉密單位周邊照片，察覺異常後立即向國安機關舉報，當局稱此舉成功阻止了可能涉及「竊密」的情況。

大陸國安部12日在微信公眾號發布消息指，近日，一份「神秘的豬腳飯」外送訂單引起外送員小王的注意，小王沒有絲毫猶豫，第一時間向國安機關報告可疑線索。大陸國安部稱，事件發生在夏日午後，小王剛送完一單，正準備吃飯休息時，又接到一份新訂單。顧客訂購一份豬腳飯，取餐地點與送餐地點實際距離不到800公尺。

文章稱，正當小王對定位準確性產生疑問時，電話響起。接聽後，小王聽到顧客急切詢問送餐進度，並要求他拍照確認送達。顧客多次催促，並稱「你到哪裡了，能否拍個照片給我看下？必須拍照才能確認送達」，促使小王再次查看地址。熟悉當地情況的小王發現，該地址是一家管理嚴格的涉密敏感單位。

小王隨即告知顧客，該單位門前禁止拍照。但對方仍要求拍攝並稱「外送不要了」，「在附近隨便拍幾張照片，發給我就好了」。

顧客這個異常要求引起小王懷疑，他想起手機上經常看到的國家安全機關宣傳提示，認為該行為可能涉嫌窺探秘密，於是撥打12339國家安全機關舉報受理電話，詳細說明情況。

大陸國安部稱，經調查，該顧客因與涉密單位工作人員存在私人糾紛，且不了解單位保密要求，才企圖讓外送員拍照觀察。雖然排除了其與境外間諜情報機關勾連窃密的嫌疑，但小王對維護國安的責任意識、防範意識仍值得肯定。事實上，工作發現，境外間諜情報機關企圖利用外送從業人員走街串巷、彈性機動、熟悉地形等優勢，對中國進行觀搜竊密，確應加以重視。

綜合分析案例手法，文章整理出可能存在危害國家安全行為的注意事項，包括：特殊拍照要求，拍攝黨政機關駐地、科研院所實驗場地、能源設施、安保措施或人員動態；捎帶不明物品，將非餐食的小型物品，如USB、記憶卡、不明電子設備等，夾帶在餐品中，轉交至指定地點或其他顧客；異常搭訕閒聊，反覆詢問送餐區域內特定單位，尤其是涉密或敏感單位的作息、安保換班時間、內部管理情況，並以「好奇」「做研究」「找朋友」等名義套取敏感信息；高額打賞跑腿，報酬異常豐厚，甚至另付小費，但要求含糊，如「送到某地附近，有人接應」「放在指定隱蔽處即可」。

大陸國安部在最後文章提示，近年來，境外間諜情報機關在大陸境內活動往往披著看似普通甚至「友善」的外衣進行滲透，方式更加隱蔽，防範難度更加大。在看不見硝煙的戰場上，每位公民都是維護國家安全人民防線的衛士。

小王 國安 外送員

延伸閱讀

印度外送員高危事故頻傳 職安保障受關注

與胡塞私下勾結？大陸車至少已兩個月可安然通過紅海 輸往歐洲

好心有好報！客人訂餐沒袋子 外送員1舉動幸運賺到500元

外送員撿到重傷浪貓 獸醫告知天價醫藥費仍堅持要救：1周工資沒了而已

相關新聞

大陸宣布：中美現行相互加徵關稅措施再延長90天

大陸商務部12日一早公布7月28日至29日中美於瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談所達成共識的聯合聲明，中美再次相互暫停實施24%關稅90天...

陸國安部：「豬腳飯」外賣訂單 也可能洩漏國家機密

大陸國安部時常發布各類「洩密」案例作為示警。大陸國家安全部12日通報，一名外送員在送餐時遇到顧客要求拍攝涉密單位周邊照片...

貝森特：中國是現代世界最不均衡的經濟體

在中美7月28日至29日於瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受日本媒體專訪...

陸「戎裝副部長」楊友斌免職 共軍政工部加速肅清流毒？

中共近年持續加強整治軍隊違紀違法問題，香港星島日報今日刊出「中國觀察」專欄文章指出，隨著中共中央軍委嚴厲整頓軍隊政治工作...

陸央企重組全球最大造船廠 進一步拉大中美海軍差距？

8月4日晚間，大陸央企、中國船舶集團旗下上市公司中國船舶工業股份有限公司（簡稱「中國船舶」）與中國船舶重工股份有限公司（簡稱「中國重工」）公告兩家公司合併的最新消息，兩家公司將自8月13日起暫停交易，象徵A股上市公司有史以來規模最大的企業合併案正在加速，合併後的新中國船舶將躍升為全球最大造船廠。然而這並非一宗單純的企業重組整併。

陸官媒再批輝達晶片不安全 喊話進一步行動印證無後門

美國輝達Ｈ20晶片被大陸官媒指為不安全、不先進，並稱中方「可以不買」後，輝達重申其晶片不存在後門。大陸官媒昨再發文稱，輝達已三次做出類似回應，但需要進一步的行動來印證。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。