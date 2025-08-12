大陸宣布：中美現行相互加徵關稅措施再延長90天

快訊

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸商務部12日一早公布，中美7月28日至29日於瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談所達成的「中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明」。（新華社）
大陸商務部12日一早公布7月28日至29日中美於瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談所達成共識的聯合聲明，中美雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分，以及中方反制措施如期展期90天。

此次延期是自2025年5月日內瓦會談以來的第三次關稅暫緩延期，主要目的是為雙方談判爭取更多時間。

當地時間7月28日至29日，大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。

據當時新華社報導，雙方就中美經貿關係、宏觀經濟政策等雙方共同關心的經貿議題開展了坦誠、深入、富有建設性的交流，回顧並肯定了中美日內瓦經貿會談共識和倫敦框架落實情況。根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

大陸商務部12日公布「中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明」，聲明全文如下：

中華人民共和國政府（「中國」）和美利堅合眾國政府（「美國」），

憶及2025年5月12日達成的中美日內瓦經貿會談聯合聲明（「日內瓦聯合聲明」）；以及

考慮到雙方2025年6月9至10日倫敦會談和2025年7月28至29日斯德哥爾摩會談；

雙方憶及日內瓦聯合聲明下所作承諾，並同意於2025年8月12日前採取以下舉措：

一、美國將繼續修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘10%的關稅。

二、中國將繼續（一）修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留對這些商品加徵的剩餘10%的關稅；並（二）根據日內瓦聯合聲明的商定，採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。

本聯合聲明基於中美斯德哥爾摩經貿會談討論情況。本次會談是根據日內瓦聯合聲明所建立的機制框架下召開的會議。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長斯科特．貝森特和美國貿易代表賈米森．格里爾。

