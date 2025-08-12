快訊

陸海警艦在南海追擊菲船 撞上自家軍艦

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
菲方昨釋出影片，中共海軍桂林艦（左方船頭）與大陸海警南域艦（右）在南海附近相撞。（法新社）
菲方昨釋出影片，中共海軍桂林艦（左方船頭）與大陸海警南域艦（右）在南海附近相撞。（法新社）

中國大陸與菲律賓南海的緊張狀態持續，菲媒披露，大陸海警艦艇昨在黃岩島周圍追逐一艘菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎與中共海軍艦艇相撞。大陸海警局未在新聞稿公開此事。

菲律賓海岸防衛隊西菲律賓海發言人塔里埃拉准將昨在「Ｘ」發文指，菲律賓海岸防衛隊組織艦艇在黃岩島周圍實施「卡迪瓦行動」時，菲律賓船隻和漁民遭遇了附近其他船隻的危險操作和阻擋。尤其是曾遭水砲攻擊。

他指出，大陸海警三一○四艦（南域艦）與中共海軍一六四艦（桂林艦）在黃岩島以東約十點五海浬處發生碰撞。當時三一○四艦正高速追擊菲律賓的「蘇魯安號」巡邏艇，並從菲船右舷方向進行一次危險操作，導致其與共軍海軍艦艇相撞，隨後大陸海警艦艇艏樓嚴重受損，使其不適航。碰撞發生後，菲律賓海警立即協助落水人員救援，並為受傷的大陸海警船員提供醫療救助。

撞擊後，南域艦的艏樓全毀。（法新社）
撞擊後，南域艦的艏樓全毀。（法新社）

根據菲方釋出的多段影片，中共海軍桂林艦直接撞上海警南域艦之際，菲方船員發出高聲叫喝，隨後菲船繞道另一側，明顯看到桂林號艦艏產生很深的擦撞痕跡，而南域艦則是艏樓被撞到全毀。至於菲方究竟救援了幾名大陸海警船員則不清楚。

桂林艦屬051D型驅逐艦，滿載排水量七千五百噸，遠大於南域艦的一千五百噸左右。

對於此事，共軍、海警、外事系統都迄未證實，大陸海警局發言人甘羽昨僅表示，當天菲律賓多艘海警船、公務船，以給漁船運補為幌子，不顧中方勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島附近海域。海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，「現場操作專業規範、正當合法」。

大陸民間在微博討論熱烈，有網友留言「丟大了」，而更多網友則喊話對菲採取更強硬手段。

