日艦闖陸領海曾遭射砲彈警告？林劍：對外軍船隻會依法依規處置

大陸去年曾向闖入其領海的日本海上自衛隊軍艦發射兩枚砲彈警告，傳出當時因為日方艦艇電子海圖未開啟顯示公海與他國領海邊界的開關，對此大陸外交部發言人林劍11日指出，對於未經大陸批准進入其領海的外國軍用船隻，大陸會依法依規處置。

據大陸外交部官網11日晚間消息，林劍回應日本朝日新聞記者有關提問時，做出上述表示。

林劍指出，關於去年7月日本海上自衛隊艦艇侵闖大陸領海事，此前大陸已闡述了有關立場。根據大陸法律有關規定，外國軍用船舶進入大陸領海須經大陸政府批准。對於未經大陸批准進入其領海的外國軍用船隻，大陸會依法依規處置。

稍早共同社10日指出，去年7月4日早上，負責監察共軍演練的「涼月」號，一度駛入大陸領海航行約20分鐘，在距離浙江省海岸約22公里處航行，大陸當時曾罕有地發炮最少兩次，向對方作警告。報導稱，「涼月」號是因艦上航海圖操作失誤，未有啟動顯示公海和大陸領海邊界，因而不知道誤入了大陸領海。事後日方通過非官方管道向大陸通報此事，稱事件屬「嚴重錯誤」，並將「涼月」號艦長撤職。大陸外交部則就「涼月」號進入海域的「非法和不當」行為提出抗議，提出嚴正交涉，要求日本保證不再發生此類事件。

另外對於大陸艦艇11日在南海黃岩島附近用水炮攻擊了一艘菲律賓船隻。菲海岸防衛隊發言人在X平台上發文稱，在黃岩島附近，菲船隻和漁民遭遇大陸船隻「危險操作和阻截行為」，對此林劍稱，黃岩島是中國固有領土。8月11日，菲律賓派多艘海警船、公務船和所謂漁船侵闖黃岩島領海，菲方軍機同時侵闖黃岩島領空。「菲方行徑嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重危害海上和平穩定，性質惡劣。中方依法採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，合理合法」。

他表示，事實再次證明，菲方在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源。「中方敦促菲方立即停止侵權挑釁，不要挑戰中方維護自身合法權益的堅定決心」。