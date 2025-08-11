捷媒：中國藉網紅改善形象 營造西方也看好假象

捷克媒體報導，中國擺脫傳統宣傳形式，如今開始雇用中國網紅，或資助捷克網紅訪中，改善中國在海外的形象，對內則呈現出「連歐洲人都為中國的進步感到興奮」的假象，被視為是推動中共政權良好形象及合法化的手法。

根據布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）近期報導，中國擺脫過去頌揚政治體制的傳統宣傳形式，如今開始雇用社群網紅與部落客，以改善在海外的形象。

中國在中歐的媒體策略可追溯至2013年，當時中國國際廣播電台（CRI）在V4國家（捷克、匈牙利、波蘭與斯洛伐克）中開設捷克語服務。隨後，此機構與中國駐捷克大使館等也紛紛設立社群媒體帳號。

然而，這些新聞機構與政府聯繫相對明顯。根據「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）的說法，中國利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間社群媒體的迅速成長，在封城期間推出針對性強、具備當地語言能力的網紅。

捷克是中國在中歐社群媒體重點關注的國家。據中歐亞洲研究中心調查，目前有2位已知的由中國政府資助的部落客。

‧部落客親切風格宣揚中國文化 試圖影響捷克觀感

2021年，2位新部落客登上捷克社群媒體舞台，分別是Lada Wang和Pepa Zhang，他們在Instagram上共累積逾4萬名追蹤者。他們的自我介紹幾乎相同，用捷語寫「嗨！我是Lada/Pepa，現在住在北京，我想與你們分享我的有趣生活」。

兩人皆受僱於中國國際廣播電台，但他們以更親切的語氣與追蹤者溝通，主題涵蓋文化、歷史、經濟與科技，也經常以部落客風格展示中國的旅遊景點。

中歐亞洲研究中心成員內梅奇科娃（KaraNěmečková）指出，他們看似只是旅遊部落客，內容比官方媒體更「自然可信」。大多數追蹤者可能不曉得他們是中國國際廣播電台的員工，因他們並未揭露這層關聯。

在這些社群上，顯性的政治內容被刻意省略，潛藏訊息常試圖淡化中國政府在法律與政治上的爭議，例如新疆議題。在社群影片中，新疆常被描繪為和平的旅遊勝地，幾乎未提及當地穆斯林文化與社群。

內梅奇科娃表示，調查顯示，只有極少數捷克受訪者對中國在新疆的政策持正面觀感，顯現中國試圖影響公眾對新疆觀感尚未成功。但需注意，高達53.9%的受訪者對此議題持中立態度，這意著未來仍有可能被中國影響。

‧中國「白猴子」策略 專家指為政權反向合法手法

中國的社群策略不僅止於部落客。去年11月，捷克知名網紅米哈雷克（Jan Michálek）受中國電視台邀請，參加一場由中方全額贊助的中國探索之旅。米哈雷克事後劃清界線，聲稱自己不知道這趟旅程涉及宣傳活動。

捷克中國問題專家卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）指出，在中國西方網紅常被貶稱為「白猴子」（WhiteMonkey），這已成為一種宣傳策略，目的在於改善中國對內與對外的形象。

卡拉斯蔻娃說：「除了對外宣傳，也有內部宣傳，針對中國國內觀眾，想要呈現出『連歐洲人、白人都為中國進步感到興奮』的形象，藉此暗示中共表現良好。這被視為對中共政權的反向合法化的手法。」

捷克並非是唯一擁有「專屬」的中國網紅的V4國家。據調查，波蘭也有一名部落客負責當地觀眾，而中共對匈牙利與斯洛伐克尚未有此計畫。

研究指出，在V4國家中，捷克對中國的懷疑態度最為強烈，主要爭議點集中在中國對西藏、香港與台灣的態度，這些地區與捷克擁有相對密切的聯繫。

卡拉斯蔻娃說：「捷克人普遍不認同中國的政治體制與價值觀，也不相信中國外交政策的和平性。」

然而，中歐亞洲研究中心也指出，捷克人對中國對外經濟政策抱持較樂觀的看法。研究指出，中立受訪者比例「正在增加」，顯示中國在調整策略後，仍可能影響捷克公眾觀感，中國仍有機會改變輿論情勢。