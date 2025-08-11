陸駐美大使謝鋒：差異分歧不應成中美障礙 對話合作是唯一解

中國大陸駐美國大使謝鋒說，政治逆風擋不住人民友好，差異分歧不應成為中美關係的障礙，中美和平共處是理所應當，平等尊重是交往前提，對話合作是唯一正解。

華盛頓國際鋼琴藝術理事會「獲獎者經典圈」鋼琴音樂會10日在中國駐美大使館舉行。謝鋒出席並致辭。他說，音樂是民心相通的橋梁，用音符跨越國界、超越分歧。半個多世紀前，費城交響樂團「帶著兩億美國人民的友誼」率先訪華，「音樂外交」衝破冷戰陰霾，為中美建交發揮了積極作用。音樂架起溝通理解的橋樑，拉近人民心靈的距離，再次證明政治逆風擋不住人民友好，差異分歧不應成為中美關係的障礙。

他指出，80年前，在世界反法西斯戰爭這場關乎人類命運的正義戰爭中，中美兩國人民同仇敵愾、並肩作戰，用血與火鑄就深厚友誼，攜手捍衛人類和平。上個月，中美1000多名青少年參加「鼓嶺緣」中美青少年合唱周，共同歌唱和平。

謝鋒說，面對變亂交織的國際形勢，世界各國比以往任何時候都更需要團結合作，以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運。作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美責無旁貸，應該本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，共同為世界和平擔當、為團結友好盡力。

他說：「中美和平共處是理所應當，平等尊重是交往前提，對話合作是唯一正解。正如兩個優秀的樂團合作，需要指揮家把控正確的節奏力度，也需要所有的演奏者相互配合、協調一致。」

謝鋒提到，大陸國家主席習近平和美國總統川普今年以來兩次通話，就改善和發展中美關係達成共識。「我們要以兩國元首通話共識為指揮棒，以相互尊重、和平共處、合作共贏為主旋律，共同演繹兩個大國正確相處的時代交響。」

謝鋒認為，中美人民都愛家庭、愛音樂、愛和平，完全可以成為好朋友、好夥伴。「中國歡迎包括美國朋友在內的各國朋友來領略美麗、開放、真實的中國。」