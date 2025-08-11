港男在超市飲料加入尿液 多次犯案後被捕

香港警方今天公布一起針對超級市場的罕見報復性犯罪，一名男子去年9月起持續在多家超市的飲料之中加入尿液，有人因為喝了飲料而不適。

警方今天向媒體公布，涉案男子63歲，本月9日被捕，他涉嫌自去年9月起在九龍及港島部分地區的超市犯案，偷偷地打開超市售賣的塑瓶「可口可樂」及「七喜」的瓶蓋，然後加入尿液。

據公布，一名男童上月在旺角一家超市購買汽水後，發現汽水帶有強烈尿味，於是到醫院求診，其家人向政府部門報告了事件，食安中心其後要求汽水製造商調查，結果發現多區超市的汽水都有異常，上月底報警求助。

警方7月底接報後進行調查，透過閉路電視鎖定疑犯身分。

警方初步調查後發現，被捕男子曾在超市與職員有不愉快經歷，懷疑犯案動機屬報復性質，警方已起訴他一項「意圖損害等而施用毒藥等」罪。