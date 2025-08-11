聽新聞
陸海警船與軍艦黃岩島攔截菲律賓海警船不成 相撞受損
據菲律賓媒體《Philippine Daily Inquirer》報導，中國海警3104號艦艇周一在黃岩島附近追逐一艘菲律賓海岸防衛隊（PCG）船隻時，不慎與中共海軍051D型驅逐艦「桂林號」相撞。菲律賓海岸防衛隊隨即提供協助。
菲律賓海岸防衛隊西菲律賓海發言人Jay Tarriela表示，事故發生在黃岩島以東約10.5海浬處，事故雙方為解放軍海軍164號艦艇和中國海警3104號艦艇。
當時中國海警3104艦艇正在追逐菲律賓海岸防衛隊Suluan號巡邏艦。
菲律賓海岸防衛隊在一份聲明中表示，當時中國海警3104艦艇高速從菲律賓Suluan號巡邏艦右舷進行一次危險機動，導致其與解放軍海軍軍艦相撞。「這起碰撞導致中國海警艦艇艏部嚴重受損，已無法航行。」
Jay Tarriela表示，碰撞發生後，太平洋海岸防衛隊立即提供支援，包括協助落水人員救援，並為受傷的中國海警人員提供醫療救助。
據悉，事故發生時，菲律賓海岸防衛隊正在護送船隻向菲國漁民送水與物資。中國海警一度以水炮攻擊菲國船隻，但菲方成功迴避。
中國海警局在周一13時許以新聞發言人甘羽名義發布新聞稿表示，「8月11日，菲律賓組織多艘海警船、公務船，以給漁船運補為幌子，不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島附近海域。」
新聞稿稱，「中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。黃岩島是中國固有領土。中國海警將依法在黃岩島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」
中國海警局新聞稿對於菲律賓媒體報導的這起碰撞事件隻字未提。截至發稿，大陸國防部、解放軍南部戰區也尚無任何說法。黃岩島是中菲在南海主權爭端的熱點之一。
