找不到接班者？ 72歲的王毅恐成大陸任期最長外長

中共中央對外聯絡部部長劉建超傳出已遭帶走調查，這是大陸外事系統近幾年折損的第三名外交部長或外交部長熱門候選人。星島日報指出，這可能導致現年72歲的大陸現任外長王毅，將打破陳毅擔任13年外長的紀錄，成為中國大陸史上任期最長的外長。

劉建超上月底外結束出訪行程後即未再公開露面，7月31日，美中貿易全國委員會會長譚森率領美商代表團拜訪中共中聯部，是由中聯部副部長陸慷會見。

同日，俄羅斯統一俄羅斯黨舉辦「共同抵制新殖民主義」國際政黨論壇常委會會議，過去兩年均由劉建超出席，但這次卻是由中聯辦副部長孫海燕以視訊方式出席並發言。

8月7日，中聯部副部長陳洲會見寮國駐華大使宋蓬。寮國是社會主義國家，劉建超未按照慣例會見也透露出不尋常的訊息。

華爾街日報10日報導，劉建超7月底結束訪外行程返回北京後，就被當局帶走訊問，原因尚不明朗。劉建超曾被視為大陸外交部長熱門人選，

星島日報指出，中共二十大前夕，十九屆中央候補委員、排名第一的副外長樂玉成，突然於2022年6月被貶任大陸國家廣電總局副局長。

原為中國駐美大使的秦剛則是在二十大後，於2022年12月30日獲任命為外長，並於隔年3月當選國務委員，晉升副國級，但短短七個月就落馬。

秦剛落馬後，由中共中央外事辦主任王毅回鍋兼任外長，當時劉建超就被視為是外長熱門人選，外界多認為王毅兼任外長只是過渡性安排，畢竟王毅已年過七旬。不料如今劉建超也出事。

根據大陸外交部官網資料，已故大陸國務院副總理陳毅是中共建政後第二任外長，曾於1958年至1972年兼外交部長，時間長達13年。

星島日報稱，王毅執掌中國外交部已經12年，仍然不辭勞苦「全球走透透」，他有可能打破陳毅的紀錄，成為中國史上任期最長的外長。