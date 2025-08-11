快訊

劉建超遭查 王毅可能成中國任期最長外長

中央社／ 香港11日電

據指出，中共中央對外聯絡部部長劉建超上月底從海外返回北京之後連續缺席了3場重要活動，因此，有關他接受調查的報導，似乎有跡可尋；劉建超是中國下任外交部長大熱人選，如果他出事，現任外長王毅無法卸任，或可能成為中國任期最長的外長。

美國媒體早前報導，劉建超7月底結束外訪返回北京之後，被有關部門帶走並接受調查，但北京方面至今對此沒有明確說法。

星島日報今天刊文指出，劉建超上月底外訪返回北京之後，連續缺席了3場重要活動，其接受調查似乎有跡可尋。

文章表示，7月31日，美中貿易全國委員會會長譚森率領美商代表團拜訪中聯部，但中聯部只由副部長陸慷會見；同日，俄羅斯統一俄羅斯黨舉辦「共同抵制新殖民主義」國際政黨論壇常委會會議，但也只由中聯部副部長孫海燕以視頻方式出席；8月7日，中聯部副部長陳洲會見寮國駐中國大使宋蓬，劉建超沒有按照慣例會見。

文章指出，劉建超執聯絡部之後，頻頻外訪，被視為外長大熱人選，但如今一切「俱往矣」。

文章補充，過去幾年，中國外事系統已經折了3名外長或外長大熱人選，他們是前副外長樂玉成、前外長秦剛，以及今天的劉建超。

文章表示，2023年王毅再度接替秦剛出任外長，外界普遍認為這只是北京方面的過渡安排，畢竟王毅已經年過70，但隨著劉建超受查，恐怕王毅還要繼續工作；年屆74歲的王毅，執掌外交部已經12年，有可能打破陳毅擔任13年外長的紀錄。

