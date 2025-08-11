快訊

大陸駐聯合國代表強調 須堅決反對以佔領加薩企圖

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
聯合國安理會10日就以色列安全內閣批准以軍接管加薩城計劃舉行緊急公開會，大陸常駐聯合國代表傅聰強調，必須堅決反對以色列佔領加薩的企圖。（新華社）
聯合國安理會10日就以色列安全內閣批准以軍接管加薩城計劃舉行緊急公開會，大陸常駐聯合國代表傅聰強調，必須堅決反對以色列佔領加薩的企圖。（新華社）

中國大陸常駐聯合國代表傅聰10日強調，必須堅決反對以色列佔領加薩的企圖，任何改變加薩人口及領土結構的行為都必須予以堅決抵制。

據央視新聞報導，傅聰在聯合國安理會召開的緊急公開會上說，國際社會反覆呼籲加薩停火止戰，但局勢正持續向更加危險的方向發展。面對當前緊迫局勢，國際社會，包括安理會必須在更大的災難發生前採取一切必要行動。

對於以色列安全內閣批准接管加加薩計劃，傅聰說，中國對此表示嚴重關切，敦促以色列立即停止危險舉動。他強調，加薩屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分。

傅聰表示，以色列政府應當聽取國際社會和國內民眾的呼聲，立即停止加劇緊張局勢升級的行為，停止對加薩的軍事行動。對當事方有重要影響力的國家應秉持公正負責任態度，採取切實行動推動停火。

傅聰強調，人道物資武器化不可接受，集體懲罰加薩民眾不可接受，襲擊尋找物資的平民和人道工作者不可接受。以色列必須履行佔領方的國際人道法義務，開放全部過境點，解除對物資准入的限制，保障人道物資大規模、迅速、安全進入加薩，支持聯合國以符合人道主義原則的方式開展援助。

他也強調，必須重振兩國方案前景，並說落實兩國方案是解決巴勒斯坦問題、實現巴以和平共處的唯一可行出路。

以色列 巴勒斯坦

相關新聞

找不到接班者？ 72歲的王毅恐成大陸任期最長外長

中共中央對外聯絡部部長劉建超傳出已遭帶走調查，這是大陸外事系統近幾年折損的第三名外交部長或外交部長熱門候選人。星島日報指...

大陸駐聯合國代表強調 須堅決反對以佔領加薩企圖

中國大陸常駐聯合國代表傅聰10日強調，必須堅決反對以色列佔領加薩的企圖，任何改變加薩人口及領土結構的行為都必須予以堅決抵...

陸方開口 要美鬆綁HBM管制…川習會爆條件說

在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能舉行峰會前，知情人士透露，北京希望華府能放鬆對人工智慧（AI）晶片關鍵零組件高...

大陸官媒嗆輝達H20三個不當

美國商務部已著手核發許可證，允許輝達恢復向中國大陸出口H20晶片。不過，中方對於H20晶片「後門」議題仍不安心。大陸官媒...

紐時：共軍高層震盪 影響北京犯台評估

紐約時報十日分析，表面上共軍軍力已空前強大，但內部卻陷入多年來最大規模的領導高層動盪。中共中央軍委似乎七缺三，原因包括成...

曾被看好接陸外長 中共中聯部長劉建超傳遭調查

中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉建超已逾十日未公開露面，美媒華爾街日報九日引述知情人士報導，劉建超七月底結束外訪行程返...

