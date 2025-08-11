大陸駐聯合國代表強調 須堅決反對以佔領加薩企圖

中國大陸常駐聯合國代表傅聰10日強調，必須堅決反對以色列佔領加薩的企圖，任何改變加薩人口及領土結構的行為都必須予以堅決抵制。

據央視新聞報導，傅聰在聯合國安理會召開的緊急公開會上說，國際社會反覆呼籲加薩停火止戰，但局勢正持續向更加危險的方向發展。面對當前緊迫局勢，國際社會，包括安理會必須在更大的災難發生前採取一切必要行動。

對於以色列安全內閣批准接管加加薩計劃，傅聰說，中國對此表示嚴重關切，敦促以色列立即停止危險舉動。他強調，加薩屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分。

傅聰表示，以色列政府應當聽取國際社會和國內民眾的呼聲，立即停止加劇緊張局勢升級的行為，停止對加薩的軍事行動。對當事方有重要影響力的國家應秉持公正負責任態度，採取切實行動推動停火。

傅聰強調，人道物資武器化不可接受，集體懲罰加薩民眾不可接受，襲擊尋找物資的平民和人道工作者不可接受。以色列必須履行佔領方的國際人道法義務，開放全部過境點，解除對物資准入的限制，保障人道物資大規模、迅速、安全進入加薩，支持聯合國以符合人道主義原則的方式開展援助。

他也強調，必須重振兩國方案前景，並說落實兩國方案是解決巴勒斯坦問題、實現巴以和平共處的唯一可行出路。