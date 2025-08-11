聽新聞
金廈小三通旅客 今年破百萬人次
據廈門邊檢總站高崎邊檢站數據顯示，截至九日十二時，今年廈金「小三通」航線旅客量已突破一百萬人次，年增超過百分之四十五，其中台灣民眾數量占比七成以上。
新華社報導，廈金「小三通」客運航線目前一天往返廿四個班次。今年以來，高崎邊檢站已累計驗放廈金「小三通」航線船班五千一百餘艘次，查驗出入境旅客一百萬人次。進入暑運後，旅客量更是不斷攀升，七月以來日均客流超過四千五百人次，其中七月廿日單日客流突破六千五百人次，創二○二三年復航以來新高。
報導指出，暑運期間，兩岸遊學、研學，探親訪友，以及往返兩岸旅遊購物等成為客流主力。
除了暑假因素外，因兩岸航班未能恢復疫情前暢旺，小三通成了主要往來交通管道。據稍早統計，今年一月至五月，廈門五通碼頭出入境達六十七萬人次，較去年同期大幅成長百分之一六二，增加超過廿五萬人次。
據統計，二○二四年小三通入出境人次約一百三十萬人次，其中，台灣旅客入出境約一百一十四萬人次，占整體百分之八十七點八六，而陸籍（含港澳）旅客入出境約十四萬人次，占整體百分之十點八一。至於外籍旅客入出境約一萬人次，占整體百分之一點三三。今年人次有望攀升。
