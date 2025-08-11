北京九三大閱兵首次演練 2.2萬人參與

中共將於九月三日在北京天安門廣場舉行大閱兵，紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」，據新華社報導，八月九日夜間至十日凌晨在天安門地區舉行了第一次綜合演練，約二點二萬人參加演練及現場保障工作。

報導引述中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念活動新聞中心消息指，第一次綜合演練包括紀念大會儀式等內容，重點協調了紀念大會全流程各要素的內部銜接，全面檢驗了各方組織保障和指揮運行工作，演練組織有序，達到預期目標。

中共官方此前介紹，這次閱兵將由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊組成。昨晚央視新聞聯播釋出的演練畫面，僅有徒步方隊的演練內容，包含解放軍儀仗方隊擎中共黨旗、大陸國旗、共軍軍旗，及海軍、空軍方隊等畫面，未見武器裝備及空中作戰力量的展示。

中共閱兵領導小組辦公室稱，徒步方隊將重點展示解放軍改革重塑後新的軍兵種結構布局，以及「三結合」的武裝力量組成。

為了此次演練，北京公安局自九日傍晚起對天安門地區及相關道路進行交管，部分路段禁止車輛通行、禁止上下客，部分地鐵車站封閉，六十餘條公車路線也將繞行。高德地圖顯示，長安街、景山前街、東單北大街等多條主要幹道這段時間都被封路，原因顯示為「二○二五北京專項行動」。

雖然北京公安局通告僅稱是為保障「專項活動」安全順利，但外界普遍認為是為預演九三大閱兵，而大陸官媒昨日的報導證實上述交管措施乃為「大閱兵」彩排。報導稱，北京市有關方面表示，本次演練活動順利完成，衷心感謝廣大市民理解支持。

本報從一位當地人員獲悉，本周六（八月十六日）還將有下一場演練。