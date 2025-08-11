曾被看好接大陸外長 中共中聯部長劉建超傳遭調查

中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉建超已逾十日未公開露面，美媒華爾街日報九日引述知情人士報導，劉建超七月底結束外訪行程返回北京後即被帶走，正接受有關部門調查，具體原因尚不清楚。目前中聯部官網仍顯示劉建超為部長。

七月下旬，劉建超仍有滿檔的外事活動。劉建超七月廿三日至廿四日訪問新加坡；七月廿五日至廿七日赴南非約翰尼斯堡出席解放運動峰會；七月廿八日至卅日訪問阿爾及利亞。

據「中聯部新聞辦」微信公眾號顯示，劉建超最後一次公開露面是七月卅日在阿爾及利亞會見該國國家總體戰略研究院院長穆賈希德。此後，官媒及中聯辦官網未再有劉建超相關動態。

華爾街日報表示，無法與劉建超、中聯部及中紀委取得聯繫；大陸外交部未立即回應。

中聯部是負責中共對外工作的職能部門，正部級單位，主要負責中共與外國政黨、政治組織的交往與聯絡。報導引述接近中共外交圈人士稱，劉的缺席可能削弱北京外交專業力量。

倘若劉建超遭當局調查，將是自二○二三年七月秦剛被免去外交部長以來，中共外交系統最高級別的調查案件。當時秦剛上任僅七個月就被免職，其後，中共中央外事辦主任王毅回鍋兼任外長。劉建超因豐富的外交資歷，一度被視為有力的外長接班人。

報導稱，二○二四年初，劉建超訪美期間傳遞了中美關係需要保持穩定的訊號，獲多方好評，一名美方官員當時表示，「中國方面當時基本是在告訴我們，他將是下一任外交部長」。

六十一歲的劉建超精通英語，大部分職業生涯都在外交系統，也曾在反腐一線任職，擔任中共總書記習近平「獵狐行動」關鍵人物。該行動旨在全球追捕外逃貪官。劉在二○一八年重返外交領域，出任中央外辦副主任，二○二二年升任中聯部長，成為中共廿屆中央委員。

報導提到，接觸過劉建超的人士透露，他曾熱愛高爾夫球，但隨著習近平打擊奢靡之風，劉很可能已停止打球。另據稱劉的兒子曾在美國金融業工作，已回大陸。

目前正值為期兩周的北戴河暑休，高層官員在此期間通常不會公開露面。