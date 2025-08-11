聽新聞
紐時：共軍高層震盪 影響北京犯台評估

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
紐約時報十日分析，共軍內部陷入多年來最大規模的領導高層動盪，不僅衝擊共軍戰備，也可能影響北京評估對台動武的時機與意願。路透
紐約時報十日分析，共軍內部陷入多年來最大規模的領導高層動盪，不僅衝擊共軍戰備，也可能影響北京評估對台動武的時機與意願。路透

紐約時報十日分析，表面上共軍軍力已空前強大，但內部卻陷入多年來最大規模的領導高層動盪。中共中央軍委似乎七缺三，原因包括成員被捕或失蹤，且涉及中國大陸國家主席習近平親自提拔的將領。這波人事震盪不僅衝擊共軍戰備，也可能影響北京評估對台動武的時機與意願。

自毛澤東時代以來，軍隊在中共領袖眼中，不僅是作戰力量，也是防範黨內政敵與群眾動亂的最後屏障。

美國國防大學研究員吳志遠表示，習近平是中共中央軍委中唯一的文人，必須仰賴將領提供作戰選項與專業判斷，「要是他無法確信這些人誠實、專業且有能力，我認為他發動戰爭的意願會下降，因為他無法確定結果」，即使只是少數貪腐或管理不善，也足以侵蝕彼此互信。

知情人士指稱，中共中央軍委副主席何衛東已從公開活動中消失，疑被調查；主管政治工作的上將苗華則因嚴重違紀被查。兩人都是在習近平領導下快速晉升的重要將領。美國智庫詹姆士敦基金會統計，自前年以來至少二十多位共軍高層與軍工企業主管被查。

美國國防部前印太事務助理部長瑞特納認為，這波整肅可能影響中國官僚體系運作，並引發高層對共軍戰備更廣泛的疑慮。

習近平為共軍設定二○二七年達成軍事現代化的目標，部分美國官員預測這也是中國具備攻台能力的時間點。美國麻省理工學院（ＭＩＴ）教授傅泰林指出，高強度的軍事行動，像渡海登陸或封鎖台灣，尤其在美國可能介入下，都會由於前述問題而在一段時間內受影響。

不過傅泰林也提醒，若習近平覺得對台動武有其必要，那他很可能不會因軍中指揮體系出現缺口而猶豫。

儘管軍中動盪，習近平仍頻頻對外展現軍事強硬，包括共軍雙航母在西太平洋演訓和試射洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），並計畫九月初在北京主持大型閱兵，藉由二戰勝利八十周年強化軍權象徵。美國海軍戰爭學院教授艾立信說，目前沒任何跡象顯示，中國海軍行動延遲或縮減。

