陸官媒再批輝達H20晶片「不安全不環保」

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美國商務部日前已核發許可證，允許輝達恢復向中國大陸出口H20晶片，但中方對於輝達H20晶片的「後門」議題仍不安心，央視旗下媒體「玉淵譚天」昨指出，梳理美國對於晶片安裝後門的手法，並稱H20晶片不安全，也不先進、不環保，消費者可以選擇「不買」。

H20是輝達針對大陸市場特別設計，以滿足美方性能限制要求的產品。「玉淵譚天」表示，後門分為硬體與軟體兩種，硬體「後門」是晶片在設計或製造時留下的物理裝置，具有「後門」功能的邏輯電路；軟體「後門」可以理解為在軟體中植入具有相關功能指令，通過運行軟體對用戶的系統造成破壞、竊取機密等。

報導引述奇安信威脅情報中心安全專家分析，硬體「後門」較好實現，但這種方式的成本和代價都相對較高，通過軟體設置或者軟硬體配合的方式安「後門」，才是最靈活的。

奇安信威脅情報中心安全專家說，美國塑造人工智慧霸權的關鍵，一個是硬體、一個是軟體生態系統。對其他國家來說，不僅要從硬體層面努力做到替代，也要建設起自主可控的軟體生態系統。

除了安全疑慮問題外，「玉淵譚天」指出，H20的整體算力只有約百分之廿，其繪圖處理器（ＧＰＵ）核心的數量比H100減少百分之四十一、性能降低百分之廿八，導致H20無法滿足萬億級大模型訓練需求，顯示其不先進；此外，相關機構測算，H20的能效也無法達到0.5TFLOPS/W的節能水準，意味著H20不環保。

另一方面，大陸廠商也在軟體上進行替代，華為日前大動作宣布昇騰ＡＩ軟體工具包CANN全面開源，要打破輝達的CUDA壟斷，讓開發者可自由挖掘昇騰ＡＩ晶片潛力，加速追趕輝達，可被視為對輝達系統不安疑慮下的加速替代。

ＢＢＣ中文報導，美國科技諮詢公司The Futurum Group研究部總監王韋傑指出，中方作法可能更多是為了向大陸國內企業和民眾展示其對科技安全的重視，而非立即終止與輝達的合作。而這種策略在中美科技競爭加劇的背景下，兼具技術和政治意義。

軟體 輝達 晶片 華為

