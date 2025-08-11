大陸官媒嗆輝達H20三個不當

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美國商務部已著手核發許可證，允許輝達恢復向中國大陸出口H20晶片。不過，中方對於H20晶片「後門」議題仍不安心。大陸官媒央視旗下評論專欄「玉淵譚天」昨（10）日再批H20，稱「當一款晶片，既不環保，也不先進，更不安全時，作為消費者，我們當然可以選擇，不買。」

玉淵譚天表示，後門分為硬體與軟體兩種：硬體「後門」是晶片在設計或製造時留下的物理裝置，具有「後門」功能的邏輯電路；軟體「後門」可以理解為在軟體中植入具有相關功能指令，透過運行軟體對用戶的系統造成破壞、竊取機密等。

報導進一步指出，利用軟體激活「後門」，輝達的CUDA是關鍵，它是一種生態系統。全球有超過400萬開發者在使用CUDA，覆蓋全球90%的AI研究機構。

除了安全疑慮問題外，玉淵譚天表示，H20其GPU核心數量比H100減少41%，性能降低28%，導致H20無法滿足萬億級大模型訓練需求，顯示其不先進。

有分析指出，即便輝達H20恢復對中國大陸銷售，中國的IT基礎設施服務提供者可能也難以立刻恢復對輝達H20晶片的採購，畢竟如果相關安全隱患沒有明確消除，很多企業可能不會貿然採購，因為如果後續出現資訊安全問題，可能需要擔責。因此，部分與政府或國資相關的IT基礎設施服務提供者，可能將會保持觀望或選擇國產替代方案。

