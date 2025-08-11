陸方開口 要美鬆綁HBM管制…川習會爆條件說
在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能舉行峰會前，知情人士透露，北京希望華府能放鬆對人工智慧（AI）晶片關鍵零組件高頻寬記憶體（HBM）晶片的出口管制，並納入美中貿易協議。但專家警告，此舉可能幫助華為取代輝達（NVIDIA）。
中美過去三個月已有三次貿易談判。英國金融時報（FT）報導，一名消息人士說，由大陸國務院副總理何立峰率領的團隊，在幾次談判中提出了HBM的議題。美國財政部不予置評。
美國於2024年12月初限制向中國大陸出口HBM。美國禁令下，包括製造這些HBM晶片的設備都禁止出口中國。SK海力士、美光和三星是三大HBM供應商，都禁止出口中國HBM2以上HBM晶片，此舉主要目的在牽制華為和晶片製造商中芯國際。
2024年的HBM市場幾乎是由三家國外大廠所壟斷，分別是SK海力士、三星與美光，市占率分別為約52％、42.4％與5％。
近來美國對中國大陸管制的焦點，集中在輝達的H20晶片上，但知情人士說，中方更擔憂對HBM的出口管制，因為嚴重限制華為等陸企自主研發AI晶片的能力，而各種跡象顯示，川普願意放鬆出口管制，以便與習近平舉行峰會。
華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）AI專家艾倫（Gregory Allen）表示，HBM對製造先進AI晶片至關重要，若美方允許對陸銷售更先進的HBM，形同幫助華為製造更好的AI晶片，從而取代輝達。
消息人士說，中國大陸還需要HBM與AI晶片的邏輯零組件進行封裝，HBM成為「重大瓶頸」，若美國放鬆HBM的出口管制，等於是送給華為和中芯國際一份大禮，可能為中國大陸每年生產數百萬顆AI晶片打開防洪閘門。
