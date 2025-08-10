港府稱屈公病輸入香港風險可能增加 要嚴陣以待

對大灣區爆發的屈公病（陸稱基孔肯雅熱）疫症，香港衛生官員口風已轉，說屈公病在周邊地區都有個案，輸入香港的風險可能增加，亦可能會有局部本地傳播，要嚴陣以待應付，包括已加強檢測能力，香港已在各個口岸均會進行體溫篩查。

屈公病最早在廣東佛山等地爆發，當地近日聲稱疫症已得到控制。香港至今累計有五宗屈公病輸入個案，香港衛生防護中心亦正調查一宗可能個案，病人或已康復。香港之前的說法是，在香港爆發疫症的可能性不大。

香港衛生署署長林文健說，根據世衛組織評估，今年是屈公病疫情高峰期，目前未有數據顯示病毒變種。每隔一段長時間就會出現疫情爆發，在2004年至2005年間，全球多個地區曾出現屈公病疫情，當時逾五十萬人感染。現在如果周邊地區持續出現個案，同時未有做好控蚊措施，有機會導致局部本地傳播。

他提醒，由於有關病毒潛伏期可長達十二天，單靠關口岸健康篩檢並不足夠，要向旅客多做相關宣傳教育，呼籲入境後多留意身體狀況。

林文健說，已通知全港醫生留意病人是否符合懷疑個案，一旦有需要便作出通報，並由署方作檢測，最遲翌日中午前會有結果。政府公共衛生化驗所的檢測能力已提升，每天可處理數以百計的樣本 ，亦與醫管局合作，提升試劑儲存量，目前有足夠儲備，以及在公立醫院引入測試，令檢測更快。署方已聯絡私營服務提供者，他們隨時準備協助署方檢測，相信在多重合作下，可以應付疫情到達嚴峻時期。