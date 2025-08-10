中共打擊科研腐敗 大陸科學院高層套取研發經費遭查處

中共總書記習近平強調科技自立之際，中共中央紀委國家監委今天披露中國科學院高層管理人員套取科研經費、搞權錢交易等腐敗問題，已遭到查處。

中共中紀委、中國國家監委官網今天發出文章，標題為「強化政治監督 深化正風肅紀反腐 為加快建設科技強國提供堅強保障」。

文章稱，今年以來，已查處科技部新技術中心王某某等人嚴重違紀違法問題，並同步梳理審查調查發現的問題通報科技部黨組，加強對科研管理、開發區建設管理等權力的監督制約。

此外，上半年，中央紀委國家監委駐中國科學院紀檢監察組查處某研究所前副所長以虛假合約方式套取科研經費；某中心前副主任、某企業前董事長利用項目管理權搞權錢交易等腐敗問題，進一步完善訊息公開公示、科研經費管理使用監督制約機制。

文章發布之前，中共20屆中紀委常委會7月15日召開集體學習，中紀委書記李希針對「科研領域腐敗問題」說，要盯住科研項目評審驗收、經費管理、授牌獎勵等關鍵，嚴肅查處利用計劃管理權搞權錢交易、內外勾結套取科研經費等腐敗問題，堅決糾治影響科技事業健康發展的問題。

此外，湖南重點大學中南林業科技大學前黨委書記王漢青和前校長廖小平本月初都因嚴重違紀違法被「雙開」（開除黨籍和公職），他們被指侵吞科研經費，數額巨大。