快訊

羅明才將接立院副院長？藍委酸柯建銘助理：先顧好老闆出路

蕭亞軒暴瘦！健康狀況引擔憂 粉絲心疼「大腿比手臂還細」

中共打擊科研腐敗 大陸科學院高層套取研發經費遭查處

中央社／ 台北10日電

中共總書記習近平強調科技自立之際，中共中央紀委國家監委今天披露中國科學院高層管理人員套取科研經費、搞權錢交易等腐敗問題，已遭到查處

中共中紀委、中國國家監委官網今天發出文章，標題為「強化政治監督 深化正風肅紀反腐 為加快建設科技強國提供堅強保障」。

文章稱，今年以來，已查處科技部新技術中心王某某等人嚴重違紀違法問題，並同步梳理審查調查發現的問題通報科技部黨組，加強對科研管理、開發區建設管理等權力的監督制約。

此外，上半年，中央紀委國家監委駐中國科學院紀檢監察組查處某研究所前副所長以虛假合約方式套取科研經費；某中心前副主任、某企業前董事長利用項目管理權搞權錢交易等腐敗問題，進一步完善訊息公開公示、科研經費管理使用監督制約機制。

文章發布之前，中共20屆中紀委常委會7月15日召開集體學習，中紀委書記李希針對「科研領域腐敗問題」說，要盯住科研項目評審驗收、經費管理、授牌獎勵等關鍵，嚴肅查處利用計劃管理權搞權錢交易、內外勾結套取科研經費等腐敗問題，堅決糾治影響科技事業健康發展的問題。

此外，湖南重點大學中南林業科技大學前黨委書記王漢青和前校長廖小平本月初都因嚴重違紀違法被「雙開」（開除黨籍和公職），他們被指侵吞科研經費，數額巨大。

查處 中共 監委 習近平

相關新聞

中共中聯部長劉建超逾10日未露面 美媒稱正接受調查

中共中央對外聯絡部（簡稱「中聯部」）部長、此前被視為大陸外長熱門人選的劉建超7月底結束外訪行程後未再公開露面，美媒報導，...

港府稱屈公病輸入香港風險可能增加 要嚴陣以待

對大灣區爆發的屈公病（陸稱基孔肯雅熱）疫症，香港衛生官員口風已轉，說屈公病在周邊地區都有個案，輸入香港的風險可能增加，亦...

借殼崇正中學風波 梁振英：與內地融合勿中門大開

深圳補習班「摘星教育」涉透過香港私校崇正中學「借殼辦學」，前特首兼全國政協副主席梁振英9日在社交平台指出，香港DSE、身...

顏寧等60專家「北戴河休假」 最年輕僅33歲

8月1至7日有60名來自中國高科技領域、哲學社會科學領域的專家及基礎研究領域青年人才，受官方邀請前往參加「北戴河休假活動...

美國、G7斥港緝海外民主人士是跨國鎮壓 港府反批：雙標

美國和七國集團（G7）快速反應機制成員等國8日譴責香港當局對在境外組織及參選「香港議會」的港人發出逮捕令。港府9日聲稱，...

中共中聯部長劉建超已逾10日未公開露面 動向引發關注

中共中央對外聯絡部（簡稱「中聯部」）部長劉建超7月底結束外訪行程後就未再公開露面，其動向引發外界高度關注。9日起，網上即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。