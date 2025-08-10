中共中聯部長劉建超逾10日未露面 美媒稱正接受調查

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中共中聯部長劉建超已逾十日未現身在公眾面前，華爾街日報稱其正接受大陸官方調查。（圖／取自中聯部官網）
中共中聯部長劉建超已逾十日未現身在公眾面前，華爾街日報稱其正接受大陸官方調查。（圖／取自中聯部官網）

中共中央對外聯絡部（簡稱「中聯部」）部長、此前被視為大陸外長熱門人選的劉建超7月底結束外訪行程後未再公開露面，美媒報導，劉建超正接受大陸官方調查，但具體原因目前還不清楚。

華爾街日報9日引述知情人士說法稱，大陸國家主席習近平在人事任命上，愈加傾向政治忠誠；自2012年習近平上台以來，紀檢部門已查處超過620萬人，理由包括貪腐、官僚不作為以及洩露國家機密。此次劉建超被查，顯示習近平的紀律整頓依舊高壓，特別是針對黨政人員的國安審查。而劉建超遭拘留調查，可能削弱北京的外交專業能力。

如果該訊息為真，劉建超遭調查，會是自2023年秦剛遭免去外交部長以來，中國外交系統涉及的最高級別調查案。

中聯部是負責中共對外工作的職能部門，為正部級單位，從事政黨外交。

據新華社此前報導，劉建超7月23日至24日訪問新加坡，7月25日至27日赴南非約翰尼斯堡出席解放運動峰會，7月28日至30日訪問阿爾及利亞。而此後再也未有訊息更新，對於劉建超的去向與傳言也在網路上流傳，內容真偽難辨。

劉建超現年61歲，畢業於北京外國語學院英語系，長期在外事部門任職，曾任外交部發言人、 駐菲律賓大使、駐印尼大使、外交部部長助理。2015年8月，出任國家預防腐敗局副局長、中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室負責人、中央紀委國際合作局局長；2017年4月劉建超出任浙江省委常委、紀委書記，2018年3月任中共中央外事工作委員會辦公室副主任，2022年5月任中聯部部長，也是中共第二十屆中央委員。

