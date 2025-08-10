快訊

中共中聯部長劉建超已逾10日未公開露面 動向引發關注

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中共中聯部部長劉建超7月30日結束外訪行程後即未再公開露面，圖為劉建超（圖左）7月29日在阿爾及爾會見阿爾及利亞爭取和平社會運動主席謝里夫。（圖／取自中聯部官網）
中共中央對外聯絡部（簡稱「中聯部」）部長劉建超7月底結束外訪行程後就未再公開露面，其動向引發外界高度關注。9日起，網上即出現關於劉建超的各種傳聞。2023年秦剛落馬後，劉建超一度是大陸外長的熱門人選之一。

中聯部是負責中共對外工作的職能部門，為正部級單位，除負責中共與外國政黨、政治組織的交往與聯絡工作，也協調歸口管理中共中央直屬機構和各省區市黨委的有關對外交往工作。

據中聯部官網公開訊息，劉建超2022年5月出任中聯部長後，未曾有過這麼長時間無外事會見活動。網上劉建超最後的外事會見是7月29日在阿爾及利亞首都阿爾及爾先後會見阿爾及利亞青年最高理事會主席、政府青年部長希達維，阿爾及利亞民族民主聯盟監察長切努夫，阿爾及利亞爭取和平社會運動主席謝里夫。

新華社早前報導，劉建超7月23日至24日訪問新加坡，7月25日至27日赴南非約翰尼斯堡出席解放運動峰會，7月28日至30日訪問阿爾及利亞。

因此，劉建超應已於7月30日結束外訪行程，但此後中聯部官網與大陸官方媒體卻再無劉建超任何訊息。

劉建超現年61歲，畢業於北京外國語學院英語系，長期在大陸外事部門任職，曾任大陸外交部發言人、 駐菲律賓大使、駐印尼大使、外交部部長助理。

2015年8月，劉建超出任大陸國家預防腐敗局副局長、中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室負責人、中央紀委國際合作局局長。

2017年4月劉建超出任浙江省委常委、紀委書記，2018年3月任中共中央外事工作委員會辦公室副主任，2022年5月任中聯部長。劉建超同時是中共第二十屆中央委員，第十三屆全國人民代表大會代表。

