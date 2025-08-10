菲國總統稱不對台海置身事外 陸媒：以台灣問題取悅美國

菲律賓總統馬可仕近日通過印度媒體表示，如果中美在台灣問題上發生對抗，菲律賓「無法置身事外」。對此，大陸官媒環球時報社評指出，這番表態，與菲律賓近一段時間在台海問題上的頻頻動作相互呼應，暴露馬尼拉的真實意圖：主動捲入、取悅美國，並以所謂「人道關切」掩蓋其介入台灣問題的政治算計。

馬可仕指出，如果台海發生全面戰爭情況下「勢必被捲入」，且台灣有大量菲律賓公民，會「調動一切資源撤離」在台菲公民。

對於馬可仕的說法，環球時報8日刊出社論指出，在台灣問題上的立場轉變並非菲律賓被動作出，而是主動設計。菲律賓認為，台海是美國最敏感的戰略方向之一，在「販賣南海動盪」已經無法吸引更大注意力的時候，通過釋放介入台海的信號，可以進一步彰顯其「戰略價值」，換取美方更多安全援助和政治支持。

針對馬可仕護僑說法，環球時報社論表示，護僑不過是用人道主義掩蓋其越線行為和冒進戰略。馬尼拉聲稱菲律賓的「最大關切」是撤離在台菲公民，除了釋放「偏向美國」的戰略信號，更是為屆時與美軍協調港口、空域使用等預留輿論空間。

該社論進一步指出，馬尼拉正在用背信棄義的行為，把自己推向可能的衝突前線。這種冒進挑釁行徑，也在損害整個地區最為珍視的和平穩定環境，違反東協憲章和地區民眾的期待，增加南海與台海雙線緊張疊加的風險。

此外，央視國際銳評9日也提出評論指出，菲在台灣問題上玩火，是其「倚美協美制中」的又一表演。馬可仕在鞏固政治勢力方面有求於美國，其領導的菲律賓在軍事、安全、經濟上等依賴於美國，涉台政策立場因而成為上交美國的「保護費」和獻媚的禮物。

央視評論稱，或許「依靠美國」能給馬可仕政府帶來心理上的安慰，實際上會給菲律賓帶來災難。菲方以「國家安全」之名介入台海問題，卻絲毫沒有考慮菲律賓一旦「捲入其中」，可能淪為美國對外戰略的「炮灰」。而中菲關係也會蒙受重創，地區安全形勢不可避免地遭受嚴重衝擊。