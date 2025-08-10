陸抗戰80周年紀念活動首次綜合演練結束 約2.2萬人參與

1942年2月19日，時任美國總統羅斯福發布9066號行政命令。根據該命令，最終有超過12萬日裔移民，其中約三分之二是擁有美國籍的日裔公民，遭強行遷入指定的集中營。這些集中營多位處沙漠、高原、沼澤等氣候惡劣偏遠之地，所有人只能棲身在臨時搭建的兵營式木屋，無隔間、無空調、無個人隱私。

