陸抗戰80周年紀念活動首次綜合演練結束 約2.2萬人參與
大陸抗戰勝利80周年紀念活動綜合排練於9日夜間至8月10日凌晨在北京天安門進行，約2.2萬人參加演練及現場保障工作。
新華社報導，第一次綜合演練包括紀念大會儀式等內容，重點磨合紀念大會全流程各要素的內部銜接，全面檢驗了各方組織保障和指揮運行工作，演練組織有序，達到預期目標。
北京天安門地區及長安街一帶自9日傍晚6點起實行交通管制措施。從外電媒體現場捕捉圖像顯示，大批警員到場拉起警戒線。地鐵部分車站封閉、65條巴士線路實施繞行、不停站等安排，市內多個公園也提前閉園。
為紀念抗戰勝利80周年，大陸官方將於9月3日在北京天安門廣場將舉行大型閱兵式，屆時邀請多國政要及貴賓出席，大陸國家主席習近平將發表講話。此前北京政府發布公告9日晚間起，因實施專項活動，道路將實施管制，部分地鐵車站封閉等資訊，雖未明言專項活動內容，但外界普遍認為封路措施與9月3日閱兵採排有關。
