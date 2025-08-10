甘肅山洪釀15死 安置近萬人

大陸多地遭逢強降雨天氣，受災較重的甘肅蘭州榆中縣，昨通報已釀十五人罹難，二十八人失聯，轉移安置近萬人，並將地質災害防禦響應等級由四級提升至二級，代表當地發生嚴重洪澇災害，上報國務院層級指導會商。

據央視新聞等通報，甘肅省蘭州等地，七日晚間起遭逢強降雨，尤其蘭州榆中縣因短暫強降雨引發山洪，八日一度有多達四千人受困。甘肅政府八日晚間通報，強降雨期間，榆中有三個氣象站降水量破歷史新高，興隆山氣象觀測站十五個小時內降雨量超過全年一半，造成三萬多人受災，目前已累計救出受困者四百多人，轉移安置九八二八人。

大陸氣象台預計，九到十日，甘肅南部還又有一次強降雨，北部地區將自西向東出現強降雨，影響華北、黃淮等地。九至十三日，江漢、江淮等地有強降雨，其中重慶、湖北、安徽、江蘇等地部分地區有暴雨或大暴雨，提醒嚴防洪災和次生災害。為此，大陸國家防總已於昨天決定，針對上述地區啟動防汛四級應急響應，派工作小組前往指導防汛。

中共總書記習近平八日做出重要指示稱，當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，最大限度減少傷亡，盡快恢復通訊和交通。