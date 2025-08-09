輝達H20晶片銷陸 美終於發許可證

在輝達執行長黃仁勳赴白宮會見美國總統川普後，據英媒報導，美國商務部已開始向輝達發放Ｈ20晶片出口到大陸的許可，這距離上月中旬，黃仁勳高調赴北京出席鏈博會，宣布美國將批准Ｈ20晶片銷陸已時隔至少三周。

黃仁勳於六日造訪白宮和川普舉行會議，這是兩人在不到一個月之內的第二次會面。據英媒金融時報報導，美國政府批准發放出口許可證的決定，是在兩人會面之後做出的。

一位美國官員指稱，美國商務部轄下負責出口管制的工業安全局，已經發放Ｈ20的許可證。目前，輝達與美國商務部尚未做出回應。

在前朝拜登政府對更先進的人工智慧晶片實施出口管制，使輝達為大陸市場設計Ｈ20晶片產品後，川普政府今年四月加碼，禁止輝達將該晶片銷往大陸。

後隨中美經貿會談推進，以及黃仁勳的遊說，上月中旬，輝達宣布美國將批准出口許可，黃仁勳也於七月十六日首次參與在北京舉辦的「第三屆中國國際供應鏈促進博覽會」，表態將與陸企深化合作，但三周後許可證的發放仍然擱置，直至此次和川普的最新見面。

值得注意的是，在此期間，輝達還曾於七月底，遭大陸國家網信辦以「維護用戶網路安全、數據安全」為由約談，要求說明Ｈ20晶片漏洞後門安全風險問題，為重返大陸市場蒙上一層陰影；輝達當時回應強調，晶片不存在後門，不會讓任何人有遠程訪問或控制的途徑。

二○二五世界機器人大會八月八日起在北京舉行，輝達表示將「深度參與」，輝達和陸企銀河通用、宇樹科技、中堅科技等機器人生態系夥伴合作，於七日凌晨再次回應「後門」疑慮，強調晶片「不存在後門、終止開關和監控軟體」。

今年四月，美國限制輝達向大陸出口Ｈ20晶片後，已導致其二○二六財年第一財季計提了四十五億美元的庫存減值損失。如今，輝達Ｈ20晶片朝重返大陸市場再邁出一步，後續效應受到關注。陸媒財聯社報導曾引述業內人士指，評估輝達此次銷陸的Ｈ20晶片將以庫存為主，且不少業者有意等待新的對陸特供版本晶片，或尋求「國產替代」。