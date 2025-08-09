美國、G7等譴責香港跨國鎮壓 港府反酸「典型雙標」

美國和七國集團（G7）快速反應機制成員等國8日譴責香港當局對在境外組織及參選「香港議會」的港人發出逮捕令。港府今天聲稱，這一言論是典型「雙標」；中國駐加大使館則宣稱，指責香港「跨國鎮壓」的說法純屬無稽之談。

美國之音（VOA）中文網報導，美國政府和G7快速反應機制成員（包括七國集團成員國和歐盟）及其關聯成員國澳洲、荷蘭、紐西蘭、瑞典聯合發表聲明，譴責香港警方7月25日做出的決定。

聲明說，這些在境外的港人因行使他們的表達自由，香港當局對其發出逮捕令和懸賞令。這種形式的跨國鎮壓損害國家安全、國家主權、人權以及社區安全。

聲明說，將加強努力以維護主權，確保社區的安全，並保護個人「免受那些試圖在我們國家境內對他們進行噤聲、恐嚇、騷擾、傷害或脅迫的有關政府的越權行為」，並鼓勵個人依法向執法部門報告可疑活動以及任何恐嚇、騷擾、脅迫或威脅行為。

香港特區政府今天就上述言論表示強烈不滿和反對。

港府發言人宣稱，對19名潛藏境外的潛逃者被通緝和被法院發出拘捕令，並非因為他們「行使發表的自由」，而是因為他們在當地繼續公然從事「危害國家安全的勾當」。

他聲稱，任何外部勢力及別有用心人士，在香港特區政府提出相關措施後，詆毀盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區，實乃典型的虛偽「雙標」（雙重標準）。

發言人又說，不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。他們最終都需要為其危害國家安全的嚴重犯罪行為負上責任。「任何倡議某些人或組織不應就其違法行為承擔其法律後果，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神」。

中國駐加拿大大使館發言人今天也就7國集團等的涉港聲明，在官網上發布「答記者問」。

他說，香港事務「純屬中國內政，絕不容外來干涉」。香港警方依法通緝「反中亂港分子」，是維護香港法治的正義之舉，是捍衛國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法和國際通行慣例。「跨國鎮壓」言論純屬無稽之談。

香港警務處國家安全處7月25日公布懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」的港人，指他們涉嫌違反「港區國安法」，正潛藏在英國、美國、加拿大、德國、澳洲、泰國、台灣等地，在當地繼續危害國家安全，提醒任何人直接或間接向他們提供資金等，都屬違法。