七國集團譴責通緝香港異議人士 大陸駐加使館表達強烈不滿
七國集團快速反應機制相關成員國，日前譴責香港警方發布對香港異議人士逮捕令，稱之為「跨國鎮壓」。大陸駐加拿大使館表示強烈不滿和堅決反對，並反駁指出，香港事務純屬中國內政，絕不容外來干涉。香港警方依法通緝「反中亂港分子」，所謂「跨國鎮壓」言論純屬無稽之談。
七國集團快速反應機制成員（包括七國集團成員國、歐盟）及關聯成員國澳洲、荷蘭、紐西蘭、瑞典8日聯合發表聲明，譴責香港警方於7月25日發布逮捕令，並將這種行為稱為「跨國鎮壓」。
大陸駐加拿大使館發言人在官網發布，七國集團成員國及有關西方國家和組織公然詆毀香港警方依法通緝反中亂港分子的執法行動，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。
大陸駐加拿大使館發言人指出，香港事務純屬中國內政，絕不容外來干涉。香港警方依法通緝反中亂港分子，是維護香港法治的正義之舉，是捍衛國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法和國際通行慣例，不容任何指摘。所謂「跨國鎮壓」言論純屬無稽之談。
大陸駐加拿大使館發言人強調，中方敦促有關國家和組織切實尊重中國主權和香港特區法治，立即停止干預香港事務和中國內政。
