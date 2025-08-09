快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

七國集團譴責通緝香港異議人士 大陸駐加使館表達強烈不滿

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
七國集團快速反應機制相關成員國，日前譴責香港警方發布對香港異議人士逮捕令，稱之為「跨國鎮壓」。大陸駐加拿大使館表示強烈不滿和堅決反對，並反駁指出，香港事務純屬中國內政，絕不容外來干涉。圖為七國集團（G7）外長會議在加拿大魁北克省舉行。路透
七國集團快速反應機制相關成員國，日前譴責香港警方發布對香港異議人士逮捕令，稱之為「跨國鎮壓」。大陸駐加拿大使館表示強烈不滿和堅決反對，並反駁指出，香港事務純屬中國內政，絕不容外來干涉。圖為七國集團（G7）外長會議在加拿大魁北克省舉行。路透

七國集團快速反應機制相關成員國，日前譴責香港警方發布對香港異議人士逮捕令，稱之為「跨國鎮壓」。大陸駐加拿大使館表示強烈不滿和堅決反對，並反駁指出，香港事務純屬中國內政，絕不容外來干涉。香港警方依法通緝「反中亂港分子」，所謂「跨國鎮壓」言論純屬無稽之談。

七國集團快速反應機制成員（包括七國集團成員國、歐盟）及關聯成員國澳洲、荷蘭、紐西蘭、瑞典8日聯合發表聲明，譴責香港警方於7月25日發布逮捕令，並將這種行為稱為「跨國鎮壓」。

大陸駐加拿大使館發言人在官網發布，七國集團成員國及有關西方國家和組織公然詆毀香港警方依法通緝反中亂港分子的執法行動，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

大陸駐加拿大使館發言人指出，香港事務純屬中國內政，絕不容外來干涉。香港警方依法通緝反中亂港分子，是維護香港法治的正義之舉，是捍衛國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法和國際通行慣例，不容任何指摘。所謂「跨國鎮壓」言論純屬無稽之談。

大陸駐加拿大使館發言人強調，中方敦促有關國家和組織切實尊重中國主權和香港特區法治，立即停止干預香港事務和中國內政。

香港 港警 大使館

延伸閱讀

賓士在大陸價格崩盤低到5折 A系列新車51萬買得到

學者：陸人形機器人產業發展良機來臨

港官稱22萬人才抵港 因之港樓空置得保不失

菲律賓違規抓9名中國人已獲釋 陸使館要求菲方還公道並提供安全環境

相關新聞

多國人士在星參與應對大陸對台封鎖演習 發現撤僑必須靠星光部隊

路透社報導，據四位知情人士透露，四月份在新加坡一家酒店舉行的為期兩天的軍事演習中，約有 40 名參與者和觀察員，包括現役...

七國集團譴責通緝香港異議人士 大陸駐加使館表達強烈不滿

七國集團快速反應機制相關成員國，日前譴責香港警方發布對香港異議人士逮捕令，稱之為「跨國鎮壓」。大陸駐加拿大使館表示強烈不...

香江風情／豪宅價格租宿舍vs.深圳通勤香港 港漂陸生選它

一則淺淺的地產消息，揭出一個深深的問題。香港市區重建局將香港島西區老樓順成大廈，改裝成學生宿舍，但其租金高達每平方公尺要1180港元（換算約每坪14.8萬元新台幣），這個租金價碼在香港等同山頂豪宅。為何即香港房市低迷但租金居高不下，甚至讓「港漂」的中國大陸學生「漂回深圳」？聯合報資深香港特派員李春告訴你。

習近平與普亭通話 表態「樂見俄美雙方接觸」改善關係

央視新聞8日晚間指出，當天大陸國家主席習近平應約同俄羅斯總統普亭通電話。針對俄美即將的元首會晤，習近平表態樂見俄美雙方保...

陸委會：中共藉「3個80周年」主張對台主權

陸委會定期就中國大陸情勢提出書面報告，今就第二季報告內容發布重點摘要，在陸方對台工作上，陸委會報告指出，中共強調今年是「...

習近平：中國近來天氣極端 要克服麻痺大意加強預警

中國近日普降暴雨，甘肅省榆中縣連日暴雨導致山洪爆發，截至今天下午3時30分已造成10人死亡、33人失蹤。中共總書記習近平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。