「像買車」 北京具身智能機器人店開幕

二○二五世界機器人大會昨天在北京開幕，為彰顯機器人走入生活，全球首家「具身智能（智慧）機器人四S店」也於同日在北京亦莊開幕，內有工業級、醫用級和人形機器人等品項，從八十萬至六千萬（台幣）不等，商家表示，就跟買車一樣，民眾可前往試用體驗。

世界機器人大會自二○一五年在北京舉辦以來，今年邁入十周年，活動包括開幕式、閉幕式、論壇、相關配套活動，同期北京還將舉辦世界機器人博覽會、世界機器人大賽等。今年展覽面積首次超過五萬平方公尺，有超過百款新品亮相，匯聚兩百多家大陸國內外企業的一千五百多件展品，涵蓋人形機器人、四足機器人、救援機器人、巡視機、協作機器人、機器人等。同時，有近五十家人形機器人知名整機企業，展示人形機器人發展成果。

值得注意的是，位於北京亦莊機器人大世界的全球首家具身智慧機器人四S店ROBOT MALL，昨天也正式亮相。

所謂「具身智能（智慧）」，是指將ＡＩ融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互的能力。具身智慧機器人，即具備ＡＩ的機器人產品，包括人形或其他形式。「四S店」是具備銷售（Sale）、零配件（Spare part）、 售後服務（Service） 和訊息反饋（Survey）功能的店面。

中新經緯報導指，這家店內展出面向消費者的C端產品，包括小型桌上ＡＩ機器人、機器狗、踢足球機器人、投籃機器人等，價格親民，在人民幣三九九元到三二九九元之間（約新台幣一千七百元到一萬四千元左右），種類將近二十種。

至於主要面向企業或有需求客群的「大型具身智慧機器人產品」，或其他價格較高的專業機器人，則有工業級、醫用級和人形機器人等類，其中，優必選分揀機器人Walker S補貼價為人民幣九十七點二萬元（約新台幣四百萬元）、唯邁醫療血管介入機器人補貼價為人民幣一千四百九十萬元（約新台幣六千二百萬元）、加速進化人形機器人Booster T1補貼價為人民幣十九點五萬元（約新台幣八十萬元）。

該店負責人稱，人形機器人量產之後，銷售、展示、維修的需求開始出現，機器人四S店能提供一站式的解決方案，未來還會升級沉浸式體驗服務。他並指，「我們這個四S店就像汽車四S店一樣，正如汽車好不好開，試乘之後才知道。」