習近平與普亭通話 表態「樂見俄美雙方接觸」改善關係

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
俄美峰會前夕，習近平和普亭通話。圖為大陸國家主席習近平今年5月應邀出席俄羅斯紅場閱兵，與俄羅斯總統普亭比鄰而坐。（歐新社）
央視新聞8日晚間指出，當天大陸國家主席習近平應約同俄羅斯總統普亭通電話。針對俄美即將的元首會晤，習近平表態樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。同時習近平與普亭「一致同意共同推動兩國關係取得更大發展」。

央視新聞聯播報導，提到普亭介紹俄方對烏克蘭危機當前形勢的看法和俄美最近接觸溝通的情況，表示俄方高度讚賞中方為政治解決危機發揮的建設性作用，俄中全面戰略協作夥伴關係任何形勢下都不會改變，俄方願繼續同中方保持密切溝通。

報導提到，習近平闡述了中方原則立場，指出複雜問題沒有簡單的解決辦法，無論形勢如何變化，中方都將堅持一貫立場、堅持勸和促談，中方樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。兩國元首積極評價中俄高水平政治互信和戰略協作，一致同意共同推動兩國關係取得更大發展。雙方將通力合作籌備好上合組織天津峰會。

另據俄羅斯衛星通訊社，普亭當天也與烏茲別克總統米爾濟約耶夫通了電話，過程中分享了其對8月6日在克宮與美國總統特使威特科夫談話的評價。

稍早俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普亭與美國總統川普的會晤預計將於下周舉行。

普亭 關係 習近平

