細化民營經濟促進法 中國最高法院公布25條指導意見

為優化民營企業發展環境，中國5月20日實施「民營經濟促進法」。中國最高人民法院今天發布25條指導意見，表示要保證民營經濟組織「公平參與市場競爭」、保障其「出海」發展，以及有力有效整治不規範執行行為等。

綜合央視新聞與新華社報導，中國最高人民法院今天發布「關於貫徹落實『中華人民共和國民營經濟促進法』的指導意見」，進一步細化裁判規則，健全完善工作機制，致力解決實際問題，確保法律正確實施、統一適用。

意見從總體要求、依法平等對待、引導守法規範經營、嚴格公正司法、健全公正司法體制機制等5個方面，提出貫徹民營經濟促進法、促進民營經濟健康發展的25條意見，旨在破解民營經濟發展中面臨的難題，為民營經濟健康發展提供更加有力的法治保障。

主要內容包括以依法平等保護增強信心、引導規範經營夯實基礎、以嚴格公正司法穩定預期，和以善意文明司法激發活力。

其中提到，要保證民營經濟組織公平參與市場競爭、助力民營經濟組織拓寬融資管道，促進解決帳款拖欠問題，保護民營經濟組織科技創新，促進新興產業健康有序發展。以及引導民營經濟組織合法經營，服務保障其安全「出海」，保護合法權益。

意見還提到，要優化訴訟服務，有力有效整治不規範執行行為，最大限度降低對企業正常生產經營的影響，以及提升涉外審判效能、加強法治宣傳等。

「民營經濟促進法」是中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，今年5月20日實施，目的為優化民營經濟發展環境，保證各類經濟組織公平參與市場競爭，發揮民營經濟在國民經濟和社會發展中的重要作用，進而強化民營企業經營者普遍缺乏的信心。