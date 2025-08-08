陸委會：中共藉「3個80周年」主張對台主權

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
今年大陸將隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年。圖為2015年中共盛大舉行抗戰勝利70年大會時，前後任中共領導人同在天安門城樓上觀賞閱兵。 (新華社)
陸委會定期就中國大陸情勢提出書面報告，今就第二季報告內容發布重點摘要，在陸方對台工作上，陸委會報告指出，中共強調今年是「3個80周年」（抗戰勝利、台灣光復及聯合國成立80周年），近期藉由受訪與兩岸交流活動主張對台主權，亦持續對台施壓，亦續辦交流活動，宣傳對台政治主張及形塑兩岸交流勢不可擋氛圍。

陸委會8日發布有關今年第二季「中國大陸情勢報告」的重點摘要內容。

就大陸內部情勢，報告提到中共總書記習近平出席陳雲誕辰120周年座談會，強調保持戰略定力，理直氣壯對外鬥爭，中共宣布抗戰勝利80周年紀念活動安排，習將出席大會、閱兵並發表講話，和7月中共政治局會議決定10月召開「二十屆四中全會」，研究「十五五」規劃建議等。

在經濟方面，陸委會報告提到，今年上半年中國大陸經濟成長率雖為5.3%，惟其外國人直接投資（FDI）持續放緩（1-5月FDI年減14.2%），政府債務持續膨脹，金融風險攀升、房市低迷、產能過剩、消費信心不足，加上美中貿易戰及科技戰的負面衝擊（中國大陸上半年對美貿易額年減10.4%），因此，綜合21家國際組織、智庫與法人的預測，中國大陸2025年經濟成長率落在3.8%至5.2%的區間，平均為4.5%。

兩岸經貿方面，陸委會報告稱，1-5月，我赴陸直接投資金額年減63.9%，累計335家台商響應「回台投資」，投資1兆3,665億新台幣，創造9萬1,550個就業機會。

陸委會報告還涉及中國大陸第二季的對外關係、軍事動態及區域安全、港澳情勢等，稱在大國外交方面，美中競爭格局不變，中歐經貿分歧仍存，大陸持續強化拉攏「全球南方」作為，和香港持續強化國安管控，澳門政府則展現對外積極性。

值得注意的是，報告引述瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究稱，中共目前至少有600個核彈頭，增速超過任何其他國家，核武庫位居世界第三位，但「三位一體」核能力主要依賴陸基型，海基型少量、空基型薄弱，運用手段單一，隱蔽性較低。

對台工作方面，陸委會報告提到，中共強調今年是「3個80周年」（抗戰勝利、台灣光復及聯合國成立80周年），近期藉由受訪與兩岸交流活動主張對台主權。期間，習近平在俄媒發表署名文章稱台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，中共亦持續對台施壓，例如宣布啟用M503航線W121銜接航線、將八家所謂「助獨」的台灣實體列入出口管制名單，通緝我「資通電軍」20人，懲處我立委親屬擔任負責人的企業。

報告也表示，中共陸續舉辦「海峽論壇」，文化、青年及兩岸媒體人峰會等交流活動，並邀我各界人士出席，宣傳對台政治主張及形塑兩岸交流勢不可擋氛圍。同時，中共相關部門發布涉及金融、體育、「福馬、廈金兩岸同城圈」等多項「促融」措施，及暫停收取台灣「首來族」申辦台胞證證件費，誘吸國人赴陸。

中共 對台 陸委會

