習近平：中國近來天氣極端 要克服麻痺大意加強預警

中央社／ 台北8日電
中共領導人習近平。歐新社
中共領導人習近平。歐新社

中國近日普降暴雨，甘肅省榆中縣連日暴雨導致山洪爆發，截至今天下午3時30分已造成10人死亡、33人失蹤。中共總書記習近平今天指示，中國近來極端天氣多，各地區和有關部門要堅決克服麻痺大意思想，加強風險預報預警及隱患排查整治。

新華社報導，習近平在指示中首先說，甘肅榆中縣等地遭遇連續強降雨引發山洪災害，造成重大人員傷亡。當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，最大限度減少人員傷亡，盡快恢復通訊和交通。

習近平說，針對中國近期極端天氣多發等情況，各地區和有關部門要堅決克服「麻痺大意思想」，加強風險預報預警、隱患排查整治及應急值班值守，有針對性地做好防汛救災各項工作，確保群眾安全度過汛期。

中國國務院總理李強也對此批示，要求抓緊清查搜救失聯被困人員，全力開展搶險救援，盡快修復通訊、交通等受損設施，及時轉移安置受災群眾。

他說，中國當前仍處「七下八上」（7月下半月至8月上半月）防汛關鍵期，中國國家防總要指導各地、各有關方面進一步提高警惕、落實責任，加強雨情汛情監測預警和災害防範應對，盡最大努力減少傷亡。

報導提到，根據習近平指示和李強要求，中國應急管理部已派遣工作組到現場指導搜救工作，中共甘肅省委主要負責官員也在現場調度指揮搶險救災工作，目前各項相關工作正在進行中。

