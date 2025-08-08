中國社保新政 網友舉台灣例主張砍體制內高福利

快訊

中央社／ 台北8日電

中國9/1起嚴格執行強制參加社會保險，一些中國網友以台灣為例，指前總統蔡英文時期完成年金改革，暗喻中國也應該要勇於對軍人與體制內人士較優渥的福利改革，而不是在經濟下行之際還增加普通民眾與小企業的成本。

中國最高人民法院8月1日發布一則司法解釋，其中指出，任何員工和雇主之間「不繳社保」的私下約定都無效。9月1日起這項解釋實施，任何用人單位想逃避「繳社保」的責任，都可能被追責、罰款。

中國的社保（完整為「五險一金」）繳交比例偏高，可占企業給付薪資總額4成。

在中國社群平台微信上，不少網友熱議，強制繳交社保的背後，是高齡化社會下，社保收支越來越難平衡；但其結果卻會讓小企業經營更困難、小店甚至選擇關門，個人負擔加重，「以為等到了全民雙休，卻等來了全民社保」。

近日，微信上探討台灣年金改革的文章變多，這些中國作者透露的訊息是，台灣「社保」在政府堅持、主流民意認同的情況下，儘管有相關利益團體的壓力，但終究完成了軍公教年金改革，值得中國方面借鏡。

7日在微信發表的文章「蔡英文取消『社保等級制』的艱辛歷程」中說，在前總統馬英九執政初期，台灣「社保」資金不足的壓力就越來越大；2014年時，甚至有人甚至預估10年後將會破產。年金改革勢在必行，這也得到台灣主流民意認同。

文章指，2016年蔡英文就任總統之後發起年金制度改革，由於軍公教是最大的利益受損者，蔡政府2017年面對大規模街頭抗爭和不同政黨的反對意見。

當時中國各大媒體都報導了台灣軍公教上街抗議蔡英文政府的消息，甚至搭配聳人聽聞的負面標題，並不看好。

文章說，「然而，蔡英文並沒有被軍公教上街抗議所嚇倒」，並引述蔡英文的講話，「我也理解，在改革的過程裡，難免有些衝擊。…年金改革最重要的意義，就是要保障我們每一個人的下一代、保障世世代代台灣人都能夠擁有安定的退休生活。我們這一代人的犧牲，是為了讓下一代更好。如果我們不改革，我們就對不起下一代」。

另一篇「從海峽對岸看我們當下的社保養老困局」指出，當下中國的社保金已經進入困局，同樣回顧了前總統蔡英文在軍公教的年金改革。

這篇文章接著說，在中國，三方面因素決定養老金差別：繳費基數、繳費時間、職業年金（只有公務員和事業編制有），公務人員的繳費基數更高。

文章並引述浙大共享與發展研究院測算，全中國養老金月領超過人民幣1萬元的退休人員約600萬到700萬人，其中，公職人員占60-70%。

有分析指出，各國的社會保險制度基本上都採強制執行、全面覆蓋，所以中國的社保問題本質不是「強制」，而是過高的繳交比例以及收緊政策的時機不對。

當前中國經濟下行、工作難找、企業難做，許多人連房租都付不起，連既有的保險都想退出，官方卻在此時表態所有的用人單位和員工都要繳社保，而非檢討現行政策的合理性，引發眾多網友關切，且質疑者居多。

