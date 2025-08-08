抗戰勝利80周年 人民日報刊文：共軍本世紀中葉目標對準「實力最強的軍隊」

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共軍事院校學者提出，衡量是否達到世界一流，還要「以外軍特別是實力最強的軍隊為參照系進行橫向比較」。圖為今年5月共軍在廣東軍港舉行出征儀式，將前往柬埔寨進行聯演。（圖／取自「南海艦隊」微信公眾號）
今年是抗戰勝利80周年，中共即將舉辦大閱兵，2027年則是中共建軍百年，共軍的目標則是成為「世界一流軍隊」，人民日報日前刊出一篇軍事專家撰寫的文章稱，衡量是否達到世界一流不僅要與自己進行縱向比較，更要放到當今世界軍事競爭大格局中來把握和籌劃，「以外軍特別是實力最強的軍隊為參照系進行橫向比較」。

人民日報7日刊出共軍國防科技大學軍政基礎教育學院教授傅婉娟的文章「深刻把握全面建成世界一流軍隊的重大原創性貢獻」，這所學校位於湖南長沙，是中共中央軍委直屬的綜合性大學，傅婉娟也係中共中宣部、中央軍委政治工作部7月底聯合發布的12名「最美新時代革命軍人」之一，長期耕耘「全軍政治理論研究」領域。

中共總書記習近平2017年在中共十九大上提出國防和軍隊現代化新的戰略安排，將「到21世紀中葉，基本實現國防和軍隊現代化」的目標提前到2035年實現，同時提出「到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊」。2020年中共十九屆五中全會則明確提出「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」。傅婉娟在文章指，這形成了到2027年、到2035年、再到本世紀中葉國防和軍隊現代化「新三步走」戰略安排。

文章強調，衡量是否達到世界一流不僅要與自己進行縱向比較，更要把強軍標準放到世界軍事大舞台上來評估，放到當今世界軍事競爭大格局中來把握和籌劃，「以外軍特別是實力最強的軍隊為參照系進行橫向比較」。由此，「不僅武器裝備、組織形態、作戰體系，而且軍事理論、人才隊伍、訓練水平等都要瞄準世界一流水平」。

文章指出，隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展，世界新軍事革命正在加速推進，其為第二次世界大戰結束以來所罕見。世界各主要國家以重塑軍事體系為主要目標，紛紛調整軍隊組織形態，加緊推進軍事轉型。「我們必須加快推進中國特色軍事變革，縮小同世界強國在軍事實力上的差距，努力掌握軍事競爭戰略主動權」。

文章也坦言稱，從實際情況看，共軍依然面臨嚴峻挑戰，「兩個能力不夠」（打現代化戰爭能力不夠、各級幹部指揮現代化戰爭能力不夠）、「兩個差距很大」（軍隊現代化水平與國家安全需求相比差距很大、軍隊現代化水平與世界先進軍事水平相比差距很大）的問題「還沒有得到完全解決」、「建設強大軍隊更加緊迫」。

