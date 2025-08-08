菲律賓違規抓9名中國人已獲釋 陸使館要求菲方還公道並提供安全環境

在中菲關係因印度與菲律賓在黃岩島演習，而持續緊張之際，中國大陸駐菲律賓大使館今天稍早透過「答記者問」披露，7月發生一起菲國家調查局特別任務組（NBI-STF），在布拉干省馬洛洛斯市「違規抓扣」了9名中國公民的事件。目前9人已重獲自由，中國大陸駐菲律賓大使館發言人還表示，要求菲方認真展開調查，還當事人公道，切實為中國公民營造安全環境。

今天稍早，中國大陸駐菲律賓使館在其官方微信號上發布「使館發言人就菲律賓執法單位違規抓扣9名中國公民答記者問」，同時披露了9位公民已獲釋消息。

據揭露，菲律賓國家調查局局長近期以行動違規為由解散該局特別任務組（NBI-STF）並啟動內部調查，事件源於該特別任務組7月14日在布拉干省馬洛洛斯市違規抓扣了9名中國公民。陸使館訊息指，此前當事人律師已多次對菲方執法程序表示質疑，使館也表達了關注。

對於該起案件，中國大陸駐菲律賓大使館發言人說，在獲悉後，使館第一時間派員對9人進行領事探視，了解案件詳細情況，要求菲方依法公正處理案件。同時，鑑於多名未成年中國公民因父母被扣陷入生活困境，使館派員探望並持續提供各項協助。但亦透露，目前9名被扣中國公民已重獲自由。

中國大陸駐菲律賓大使館發言人並指，鑑於此案法律程序尚未完結，菲執法部門公開承認此次執法行動違規，使館向菲方提出進一步交涉，敦促菲方採取有效措施，盡快妥善了結此案，歸還被扣證件、財物。

中國大陸駐菲律賓大使館發言人說，同時，我們要求菲方認真展開調查，及時澄清事件真相，披露問責進展，還當事人公道，並停止任意濫權執法，避免類似案件再次發生，切實為在菲中國公民營造安全、公平、非歧視性的生活工作環境。

目前，大陸官媒新華社已轉發了這一訊息，而網易等大陸社交平台也有自媒體帳號對此進行討論，有大陸網友喊話必須賠償當事中國公民的損失，也有人期待菲律賓方應規範執法程序。不過，目前中方發布訊息中，未提到這些被「違規抓扣」的中國公民，是因何理由被抓，菲方做出了哪些指控，和這些人在當地從事什麼工作等。