快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓違規抓9名中國人已獲釋 陸使館要求菲方還公道並提供安全環境

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸指控菲律賓違規抓扣9位中國公民，呼籲要認真展開調查，還當事人公道。(路透)
大陸指控菲律賓違規抓扣9位中國公民，呼籲要認真展開調查，還當事人公道。(路透)

在中菲關係因印度與菲律賓在黃岩島演習，而持續緊張之際，中國大陸駐菲律賓大使館今天稍早透過「答記者問」披露，7月發生一起菲國家調查局特別任務組（NBI-STF），在布拉干省馬洛洛斯市「違規抓扣」了9名中國公民的事件。目前9人已重獲自由，中國大陸駐菲律賓大使館發言人還表示，要求菲方認真展開調查，還當事人公道，切實為中國公民營造安全環境。

今天稍早，中國大陸駐菲律賓使館在其官方微信號上發布「使館發言人就菲律賓執法單位違規抓扣9名中國公民答記者問」，同時披露了9位公民已獲釋消息。

據揭露，菲律賓國家調查局局長近期以行動違規為由解散該局特別任務組（NBI-STF）並啟動內部調查，事件源於該特別任務組7月14日在布拉干省馬洛洛斯市違規抓扣了9名中國公民。陸使館訊息指，此前當事人律師已多次對菲方執法程序表示質疑，使館也表達了關注。

對於該起案件，中國大陸駐菲律賓大使館發言人說，在獲悉後，使館第一時間派員對9人進行領事探視，了解案件詳細情況，要求菲方依法公正處理案件。同時，鑑於多名未成年中國公民因父母被扣陷入生活困境，使館派員探望並持續提供各項協助。但亦透露，目前9名被扣中國公民已重獲自由。

中國大陸駐菲律賓大使館發言人並指，鑑於此案法律程序尚未完結，菲執法部門公開承認此次執法行動違規，使館向菲方提出進一步交涉，敦促菲方採取有效措施，盡快妥善了結此案，歸還被扣證件、財物。

中國大陸駐菲律賓大使館發言人說，同時，我們要求菲方認真展開調查，及時澄清事件真相，披露問責進展，還當事人公道，並停止任意濫權執法，避免類似案件再次發生，切實為在菲中國公民營造安全、公平、非歧視性的生活工作環境。

目前，大陸官媒新華社已轉發了這一訊息，而網易等大陸社交平台也有自媒體帳號對此進行討論，有大陸網友喊話必須賠償當事中國公民的損失，也有人期待菲律賓方應規範執法程序。不過，目前中方發布訊息中，未提到這些被「違規抓扣」的中國公民，是因何理由被抓，菲方做出了哪些指控，和這些人在當地從事什麼工作等。

菲律賓 大使館

延伸閱讀

亞洲盃男籃／飆賽會新高仍無力回天 布朗尼：菲律賓還沒放棄

大陸公民走私輝達AI晶片在美被捕 中：反對美方打壓

菲律賓與印度建立戰略夥伴關係 聚焦國防合作

川普擬制裁大陸買俄油 中使館：中俄不會放棄合作

相關新聞

抗戰勝利80周年 人民日報刊文：共軍本世紀中葉目標對準「實力最強的軍隊」

今年是抗戰勝利80周年，中共即將舉辦大閱兵，2027年則是中共建軍百年，共軍的目標則是成為「世界一流軍隊」，人民日報日前...

習近平：中國近來天氣極端 要克服麻痺大意加強預警

中國近日普降暴雨，甘肅省榆中縣連日暴雨導致山洪爆發，截至今天下午3時30分已造成10人死亡、33人失蹤。中共總書記習近平...

菲律賓違規抓9名中國人已獲釋 陸使館要求菲方還公道並提供安全環境

在中菲關係因印度與菲律賓在黃岩島演習，而持續緊張之際，中國大陸駐菲律賓大使館今天稍早透過「答記者問」披露，7月發生一起菲...

賴總統預告國防預算達GDP3%以上 陸國防部批「跪美賣台」

大陸國防部發言人蔣斌8日就近期涉軍問題發布消息，據上觀新聞，對於總統賴清德近日預告，明年將台灣「國防預算」提高至GDP的...

美參議員軍委會主席傳訪台 共軍稱「時刻高度戒備」

美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）早前傳出，將於本月率團訪台，時值美中台關係敏感之際受...

港府預計2046年65歲老人占36% 人才輸入有必要

香港當局推算，到了2046年中，本地人口將增至819萬人，屆時65歲或以上老人占整體人口（撇除外籍家庭傭工）36%，勞動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。