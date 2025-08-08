賴總統預告國防預算達GDP3%以上 陸國防部批「跪美賣台」

大陸國防部發言人蔣斌8日就近期涉軍問題發布消息，據上觀新聞，對於總統賴清德近日預告，明年將台灣「國防預算」提高至GDP的3%以上，蔣斌說，「賴清德之流」為了「倚外謀獨」無底線「跪美賣台」，最終只能是羊入虎口，血本無歸。

蔣斌對該議題首先表示陸方立場，他說，「台灣是中國的一個省，哪來的『國防預算』？」

蔣斌接著評論說，賴清德之流罔顧島內（指台灣）民生福祉，為了「倚外謀獨」無底線「跪美賣台」，不僅把關稅上受到的剝削壓榨包裝成談判成果欺騙台灣民眾，還要進一步揮霍台灣老百姓的血汗錢向美國交「保護費」，最終只能是羊入虎口，血本無歸。

同場記者會上，對於央視近日再於影片中釋出大陸第三艘航空母艦福建艦的進度畫面，包括彈射試驗，稱福建艦進入「攻堅時刻」，是否意味著福建艦距離正式服役時間正倒數中受到關注。蔣斌回應說，「我們始終根據國家安全和裝備技術發展需要推進航母建設，福建艦作為大國重器，必將為捍衛國家主權、安全、發展利益發揮應有作用」。

另，蔣斌還對中俄近日舉行「海上聯合-2025」聯合演習，有其他國家飛機和船艦出現在周邊回應指，中俄始終堅持不結盟、不對抗、不針對第三者的原則發展兩國兩軍關係，希望有關方客觀理性看待中俄正常防衛合作，停止主觀臆測和抹黑炒作。

他還就中國大陸與巴基斯坦的軍事合作，包括巴國陸航部隊已列裝大陸製造的直-10ME攻擊直升機表示，中方願與包括巴基斯坦在內的友好國家分享裝備發展成果。中巴防務安全合作不針對第三方，致力於維護國際和區域安全穩定。

蔣斌並批評菲印兩國海軍近日在黃岩島附近進行海上聯合演習的行為，稱大陸一貫反對以南海問題為藉口挑動對抗，一貫主張相關國家軍事合作不應針對第三方，不應危害區域和平穩定。

時值大陸今年將隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年，並有《南京照相館》、《東極島》等相關題材電影上映，蔣斌強調，血的教訓不容忘卻，歷史悲劇不能重演。他指，大陸軍隊將傳承並推廣偉大抗戰精神，以更強大的能力，更可靠的手段捍衛國家主權、安全、發展利益。