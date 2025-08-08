快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

聽新聞
0:00 / 0:00

美參議員軍委會主席傳訪台 共軍稱「時刻高度戒備」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國防部新聞發言人蔣斌說，解放軍時刻高度戒備。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）
大陸國防部新聞發言人蔣斌說，解放軍時刻高度戒備。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）

美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）早前傳出，將於本月率團訪台，時值美中台關係敏感之際受矚。大陸國防部發言人蔣斌8日對此回應說，堅決反對美台展開任何形式的官方往來，「解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

蔣斌7日下午，就近期涉軍訊息發布訊息，他就威克爾訪台傳聞做出上述表示。

蔣斌首先強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

他說，中方一貫堅決反對美台展開任何形式的官方往來。我們要求美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，切實履行不支持「台獨」的承諾，停止與「中國台灣地區」展開任何形式的官方往來和軍事聯繫，停止縱容支持「台獨」分裂勢力。

蔣斌還稱，解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

金融時報日前引述三名知情人士報導，美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）將於八月率領國會代表團訪問台灣。若成行，將是2016年來首例。

美國 台獨 解放軍

延伸閱讀

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 57共機10共艦出海擾台

共軍再發動「聯合戰備警巡」 47共機出海演訓

「接令後立即由訓轉戰」 陸首次披露共軍登陸演練畫面

相關新聞

菲律賓總統談台海「無法置身事外」 陸嗆不要玩火

菲律賓總統小馬可仕近日訪問印度，他在接受當地媒體專訪時說，一旦台海爆發衝突，菲律賓「將無法置身事外」。大陸外交部8日對此...

伊朗總統計畫訪中 參加上合組織峰會

2025上合組織峰會將於本月底在大陸天津舉行，據伊朗媒體報導，伊朗外長阿拉格齊宣布，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud P...

賴政府將惠頓與環時文章連結稱是「大陸認知戰」 環時反擊：黔驢技窮

大陸《環球時報》凌晨再發出一則「北平峰」評論文章，題為《賴清德黔驢技窮後只能靠謊言度日》，對賴政府國安人士將美國前國院顧...

美參議員軍委會主席傳訪台 共軍稱「時刻高度戒備」

美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）早前傳出，將於本月率團訪台，時值美中台關係敏感之際受...

賴總統預告國防預算達GDP3%以上 陸國防部批「跪美賣台」

大陸國防部發言人蔣斌8日就近期涉軍問題發布消息，據上觀新聞，對於總統賴清德近日預告，明年將台灣「國防預算」提高至GDP的...

港府預計2046年65歲老人占36% 人才輸入有必要

香港當局推算，到了2046年中，本地人口將增至819萬人，屆時65歲或以上老人占整體人口（撇除外籍家庭傭工）36%，勞動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。