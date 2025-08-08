聽新聞
0:00 / 0:00
美參議員軍委會主席傳訪台 共軍稱「時刻高度戒備」
美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）早前傳出，將於本月率團訪台，時值美中台關係敏感之際受矚。大陸國防部發言人蔣斌8日對此回應說，堅決反對美台展開任何形式的官方往來，「解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整」。
蔣斌7日下午，就近期涉軍訊息發布訊息，他就威克爾訪台傳聞做出上述表示。
蔣斌首先強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。
他說，中方一貫堅決反對美台展開任何形式的官方往來。我們要求美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，切實履行不支持「台獨」的承諾，停止與「中國台灣地區」展開任何形式的官方往來和軍事聯繫，停止縱容支持「台獨」分裂勢力。
蔣斌還稱，解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。
金融時報日前引述三名知情人士報導，美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）將於八月率領國會代表團訪問台灣。若成行，將是2016年來首例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言