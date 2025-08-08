美參議員軍委會主席傳訪台 共軍稱「時刻高度戒備」

美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）早前傳出，將於本月率團訪台，時值美中台關係敏感之際受矚。大陸國防部發言人蔣斌8日對此回應說，堅決反對美台展開任何形式的官方往來，「解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

蔣斌7日下午，就近期涉軍訊息發布訊息，他就威克爾訪台傳聞做出上述表示。

蔣斌首先強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

他說，中方一貫堅決反對美台展開任何形式的官方往來。我們要求美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，切實履行不支持「台獨」的承諾，停止與「中國台灣地區」展開任何形式的官方往來和軍事聯繫，停止縱容支持「台獨」分裂勢力。

蔣斌還稱，解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

金融時報日前引述三名知情人士報導，美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）將於八月率領國會代表團訪問台灣。若成行，將是2016年來首例。