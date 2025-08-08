快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

港府預計2046年65歲老人占36% 人才輸入有必要

中央社／ 香港8日電

香港當局推算，到了2046年中，本地人口將增至819萬人，屆時65歲或以上老人占整體人口（撇除外籍家庭傭工）36%，勞動人員參與率相應地從去年的55%下降至52%。

勞工及福利局局長孫玉菡今天在社交平台撰文，分析本地人口、勞動和人才輸入等相關問題。

他說，去年底，香港人口為753萬人，按照官方統計處推算，到了2046年中，人口將增至819萬人，但65歲或以上老人所占比例增至36%，即每3人就有一位銀髮族（老人），屆時勞動人口參與率也相應下降。

他說，為了填補人口，以及為香港長遠發展提供所需人力，首要是促進人口健康增長；為了應對人口高齡化所帶來的人力需求挑戰，政府自2022年底推出了一系列「搶人才」措施，包括「高端人才通行證計劃」（高才通）。

據公布，截至2025年7月底，這些「搶人才」措施收到51萬宗申請，其中34萬宗獲批，超過22萬名「人才」已經抵港。

孫玉菡補充，一系列「搶人才」措施推出後，外來「人才」陸續抵港，部分攜同家眷來港落戶，以「高才通」為例，從2023年初到2025年6月底，已經有超過10萬名受養人（人才家屬）抵港。

他說，這些生力軍落戶香港，扭轉了本地勞動人口在COVID-19疫情期間的跌勢。

此外，他們來港也為香港帶來不少經濟貢獻，大部分人已在港就業，主要從事金融、創新及資訊科技和商貿等行業，這些都是香港的關鍵產業。

另據港府上月底公布，自2023年初循各種人才輸入機制來港的人，大部分來自中國大陸。

香港 人力 疫情

延伸閱讀

川普指示：人口普查新規 排除非法移民

撞死菲籍客引關注…香港計程車50司機逾90歲 高齡體檢擬加嚴

金融貸款公司放債外傭超大方！港府提6招防「債留雇主」

雲林縣府團隊訪台東縣府 深度交流共享治理經驗

相關新聞

菲律賓總統談台海「無法置身事外」 陸嗆不要玩火

菲律賓總統小馬可仕近日訪問印度，他在接受當地媒體專訪時說，一旦台海爆發衝突，菲律賓「將無法置身事外」。大陸外交部8日對此...

伊朗總統計畫訪中 參加上合組織峰會

2025上合組織峰會將於本月底在大陸天津舉行，據伊朗媒體報導，伊朗外長阿拉格齊宣布，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud P...

賴政府將惠頓與環時文章連結稱是「大陸認知戰」 環時反擊：黔驢技窮

大陸《環球時報》凌晨再發出一則「北平峰」評論文章，題為《賴清德黔驢技窮後只能靠謊言度日》，對賴政府國安人士將美國前國院顧...

美參議員軍委會主席傳訪台 共軍稱「時刻高度戒備」

美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）早前傳出，將於本月率團訪台，時值美中台關係敏感之際受...

賴總統預告國防預算達GDP3%以上 陸國防部批「跪美賣台」

大陸國防部發言人蔣斌8日就近期涉軍問題發布消息，據上觀新聞，對於總統賴清德近日預告，明年將台灣「國防預算」提高至GDP的...

港府預計2046年65歲老人占36% 人才輸入有必要

香港當局推算，到了2046年中，本地人口將增至819萬人，屆時65歲或以上老人占整體人口（撇除外籍家庭傭工）36%，勞動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。