港府預計2046年65歲老人占36% 人才輸入有必要

香港當局推算，到了2046年中，本地人口將增至819萬人，屆時65歲或以上老人占整體人口（撇除外籍家庭傭工）36%，勞動人員參與率相應地從去年的55%下降至52%。

勞工及福利局局長孫玉菡今天在社交平台撰文，分析本地人口、勞動和人才輸入等相關問題。

他說，去年底，香港人口為753萬人，按照官方統計處推算，到了2046年中，人口將增至819萬人，但65歲或以上老人所占比例增至36%，即每3人就有一位銀髮族（老人），屆時勞動人口參與率也相應下降。

他說，為了填補人口，以及為香港長遠發展提供所需人力，首要是促進人口健康增長；為了應對人口高齡化所帶來的人力需求挑戰，政府自2022年底推出了一系列「搶人才」措施，包括「高端人才通行證計劃」（高才通）。

據公布，截至2025年7月底，這些「搶人才」措施收到51萬宗申請，其中34萬宗獲批，超過22萬名「人才」已經抵港。

孫玉菡補充，一系列「搶人才」措施推出後，外來「人才」陸續抵港，部分攜同家眷來港落戶，以「高才通」為例，從2023年初到2025年6月底，已經有超過10萬名受養人（人才家屬）抵港。

他說，這些生力軍落戶香港，扭轉了本地勞動人口在COVID-19疫情期間的跌勢。

此外，他們來港也為香港帶來不少經濟貢獻，大部分人已在港就業，主要從事金融、創新及資訊科技和商貿等行業，這些都是香港的關鍵產業。

另據港府上月底公布，自2023年初循各種人才輸入機制來港的人，大部分來自中國大陸。