81萬起「就像買車」　北京首間具身智慧機器人4S店亮相

2025世界機器人大會今日在北京開幕，為彰顯機器人走入生活，全球首家「具身智能（智慧）機器人4S店」也於同日在北京亦莊對外亮相，內有工業級、醫用級和人形機器人等高價品項，其中，一款「加速進化人形機器人Booster T1」價格約新台幣81萬元左右，店內負責人稱，就跟買車一樣，邀請民眾體驗。

所謂「具身智能（智慧）」，是指將AI融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互的能力，因此，在大陸所稱具身智慧機器人，即具備AI的機器人產品，包括人形或其他形式。

2025世界機器人大會今在北京開幕，自2015年在北京舉辦以來，今年邁入十周年，活動包括開幕式、閉幕式、論壇、相關配套活動，同期北京還將舉辦世界機器人博覽會、世界機器人大賽等。

據北京青年報，今年展覽面積首次超過五萬平方公尺，有超過百款新品亮相，匯聚ABB、庫卡、費斯托、埃斯頓、宇樹科技、銀河通用、中信重工等兩百多家大陸國內外企業的1500多件展品，涵蓋人形機器人、四足機器人、救援機器人、巡視機、協作機器人、機器人等。同時，有近50家人形機器人知名整機企業，展示人形機器人發展成果。

值得注意的是，與大會8日開幕同期，位於北京亦莊機器人大世界的全球首家具身智慧機器人4S店ROBOT MALL，也正式亮相，有創新中心天工2.0、優必選Walker S等大陸企業的產品排列，提供民眾體驗。

大陸所謂4S店，即具備銷售（Sale）、零配件（Spare part）、 售後服務（Service） 和訊息反饋（Survey）功能的店面。據中新經緯報導實探，這家店內展出面向消費者的C端產品，包括小型桌上AI機器人、機器狗、踢足球機器人、投籃機器人等，價格親民，在人民幣399元到3299元之間（約新台幣1660元到13723元），種類將近二十種。

至於主要面向企業或有需求客群的「大型具身智慧機器人產品」，或其他價格較高的專業機器人，則有工業級、醫用級和人形機器人等類，其中，優必選分揀機器人 Walker S補助價為人民幣97.2萬元（約新台幣404萬元）、唯邁醫療血管介入機器人補貼價為人民幣1,490萬元（約新台幣6198萬元）、加速進化人形機器人Booster T1補助價為人民幣19.5萬元（約新台幣81萬元）。

店內銷售經理孟炎培稱，要購買大型具身智慧機器人產品流程有所不同，若是企業購買，4S店會跟據政府提供的補貼核算最終價格簽署銷售合約，之後安排廠商發貨。他稱，目前達成的意向合約金額已近人民幣1,000萬元。