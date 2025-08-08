快訊

千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全曝光 公所強制清除女屋主怒喊告

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

81萬起「就像買車」　北京首間具身智慧機器人4S店亮相

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
世界機器人大會今在北京登場，陸媒報導稱雖現場下起雨，但有大批民眾帶著家人準備入場參觀。每日經濟新聞
世界機器人大會今在北京登場，陸媒報導稱雖現場下起雨，但有大批民眾帶著家人準備入場參觀。每日經濟新聞

2025世界機器人大會今日在北京開幕，為彰顯機器人走入生活，全球首家「具身智能（智慧）機器人4S店」也於同日在北京亦莊對外亮相，內有工業級、醫用級和人形機器人等高價品項，其中，一款「加速進化人形機器人Booster T1」價格約新台幣81萬元左右，店內負責人稱，就跟買車一樣，邀請民眾體驗。

所謂「具身智能（智慧）」，是指將AI融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互的能力，因此，在大陸所稱具身智慧機器人，即具備AI的機器人產品，包括人形或其他形式。

2025世界機器人大會今在北京開幕，自2015年在北京舉辦以來，今年邁入十周年，活動包括開幕式、閉幕式、論壇、相關配套活動，同期北京還將舉辦世界機器人博覽會、世界機器人大賽等。

據北京青年報，今年展覽面積首次超過五萬平方公尺，有超過百款新品亮相，匯聚ABB、庫卡、費斯托、埃斯頓、宇樹科技、銀河通用、中信重工等兩百多家大陸國內外企業的1500多件展品，涵蓋人形機器人、四足機器人、救援機器人、巡視機、協作機器人、機器人等。同時，有近50家人形機器人知名整機企業，展示人形機器人發展成果。

值得注意的是，與大會8日開幕同期，位於北京亦莊機器人大世界的全球首家具身智慧機器人4S店ROBOT MALL，也正式亮相，有創新中心天工2.0、優必選Walker S等大陸企業的產品排列，提供民眾體驗。

大陸所謂4S店，即具備銷售（Sale）、零配件（Spare part）、 售後服務（Service） 和訊息反饋（Survey）功能的店面。據中新經緯報導實探，這家店內展出面向消費者的C端產品，包括小型桌上AI機器人、機器狗、踢足球機器人、投籃機器人等，價格親民，在人民幣399元到3299元之間（約新台幣1660元到13723元），種類將近二十種。

至於主要面向企業或有需求客群的「大型具身智慧機器人產品」，或其他價格較高的專業機器人，則有工業級、醫用級和人形機器人等類，其中，優必選分揀機器人 Walker S補助價為人民幣97.2萬元（約新台幣404萬元）、唯邁醫療血管介入機器人補貼價為人民幣1,490萬元（約新台幣6198萬元）、加速進化人形機器人Booster T1補助價為人民幣19.5萬元（約新台幣81萬元）。

店內銷售經理孟炎培稱，要購買大型具身智慧機器人產品流程有所不同，若是企業購買，4S店會跟據政府提供的補貼核算最終價格簽署銷售合約，之後安排廠商發貨。他稱，目前達成的意向合約金額已近人民幣1,000萬元。

該店負責人稱，人形機器人量產之後，銷售、展示、維修的需求開始出現，機器人4S店能提供一站式的解決方案，未來還會升即沉浸式體驗服務。他並指，「我們這個4S店就像汽車4S店一樣，正如汽車好不好開，試乘之後才知道。」

先前，北京曾舉辦全球首場「人形機器人」半程馬拉松，於機器人組奪冠的「天工Ultra」機器人，就是大陸企業研發的人形具身智慧機器人產品。 記者陳政錄／攝影
先前，北京曾舉辦全球首場「人形機器人」半程馬拉松，於機器人組奪冠的「天工Ultra」機器人，就是大陸企業研發的人形具身智慧機器人產品。 記者陳政錄／攝影
世界機器人大會今日在北京開幕，陸方安排機器人開場跳舞。新京報
世界機器人大會今日在北京開幕，陸方安排機器人開場跳舞。新京報
2025世界機器人大會開幕，位於北京亦莊的全球首個具身智慧機器人4S店ROBOT MALL也同時亮相，店內展示數款人形具身智慧機器人。中新經緯
2025世界機器人大會開幕，位於北京亦莊的全球首個具身智慧機器人4S店ROBOT MALL也同時亮相，店內展示數款人形具身智慧機器人。中新經緯
北京首家具身機器人4S店內，還販售桌面AI機器人等針對一般消費者的產品。中新經緯
北京首家具身機器人4S店內，還販售桌面AI機器人等針對一般消費者的產品。中新經緯

台幣 北京 人形機器人

延伸閱讀

伸興營收／歐洲縫紉機拉貨力道強勁 上半年每股純益2.02元

川普對北京 可能複製印度模式

人形機器人 商業化待技術突破

大陸人形機器人企業曬訂單 哪些應用場景下訂最多？

相關新聞

菲律賓總統談台海「無法置身事外」 陸嗆不要玩火

菲律賓總統小馬可仕近日訪問印度，他在接受當地媒體專訪時說，一旦台海爆發衝突，菲律賓「將無法置身事外」。大陸外交部8日對此...

伊朗總統計畫訪中 參加上合組織峰會

2025上合組織峰會將於本月底在大陸天津舉行，據伊朗媒體報導，伊朗外長阿拉格齊宣布，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud P...

賴政府將惠頓與環時文章連結稱是「大陸認知戰」 環時反擊：黔驢技窮

大陸《環球時報》凌晨再發出一則「北平峰」評論文章，題為《賴清德黔驢技窮後只能靠謊言度日》，對賴政府國安人士將美國前國院顧...

81萬起「就像買車」　北京首間具身智慧機器人4S店亮相

2025世界機器人大會今日在北京開幕，為彰顯機器人走入生活，全球首家「具身智能（智慧）機器人4S店」也於同日在北京亦莊對...

迎9月3日閱兵大典高潮 盛夏北京飄濃濃抗戰味

今年是抗戰勝利八十周年，9月3日北京將舉行閱兵，這幾乎可說是今年中共外交的主軸之一，也是中共領導層相當重視的活動，而時序進入盛夏，北京已明顯加強紀念抗戰氛圍的力道，為此作多個層面的鋪陳。 北京市的街道，正在改變面貌。近日若是乘車經過天安門廣場、長安大街，會發現附近不少地方正在檢修，包含牌樓、街燈等，而平日看不到的，還有半夜才進行的路面鋪設工作。

中國佛教協會：釋永信事件敲警鐘 堅決清除害群之馬

中國少林寺方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪，違反佛教戒律被逐出佛門，正接受調查。中國佛教協會今天再度發聲，指釋永信的問題為中國佛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。