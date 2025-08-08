菲律賓總統談台海「無法置身事外」 陸嗆不要玩火

菲律賓總統小馬可仕近日訪問印度，他在接受當地媒體專訪時說，一旦台海爆發衝突，菲律賓「將無法置身事外」。大陸外交部8日對此回應稱，對於菲方持續採取錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空「一個中國原則」，中方堅決反對，已提出嚴正交涉，敦促菲方「不要在中方核心利益問題上玩火」。

大陸外交部近日暑期休會，但仍就有關議題發布答記者問。據大陸外交部網站，大陸外交部發言人8日就菲律賓領導人涉台言論答記者問。

大陸外交部發言人首先說，「世界只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題是中國的內政，是中方核心利益中的核心。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」。

大陸外交部發言人表示，菲律賓政府曾對中方作出鄭重承諾，「堅持一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，理解中國政府為實現國家統一所做的努力」。菲律賓領導人也曾向中方明確表示「 菲律賓堅定奉行一個中國政策，台灣問題純屬中國內政，必須由中國人自己解決」。

大陸外交部發言人認為，這些話言猶在耳、白紙黑字，菲方當前卻在自食其言，罔顧後果，持續採取錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空「一個中國原則」，持續損害中菲關係。中方對此堅決反對，大陸外交部和中菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉。

至於小馬可仕談到菲律賓與台灣地理位置相近，有很多國民在台灣，面臨撤僑等人道主義問題，「我們必須介入」，把人民帶回家等。大陸外交部發言人反駁說，「地理鄰近」、「僑民眾多」不是一國干涉他國內政和染指他國主權事務的藉口。

大陸外交部發言人表示，這種論調不僅違反國際法和東協憲章，也損害區域和平穩定和本國人民根本利益。我們敦促菲方切實恪守「一個中國原則」和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。