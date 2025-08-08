快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

菲律賓總統談台海「無法置身事外」 陸嗆不要玩火

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.，左）5日在印度新德里與印度總理莫迪會面，在訪印期間，他還於接受媒體專訪時談及台海局勢。歐新社
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.，左）5日在印度新德里與印度總理莫迪會面，在訪印期間，他還於接受媒體專訪時談及台海局勢。歐新社

菲律賓總統小馬可仕近日訪問印度，他在接受當地媒體專訪時說，一旦台海爆發衝突，菲律賓「將無法置身事外」。大陸外交部8日對此回應稱，對於菲方持續採取錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空「一個中國原則」，中方堅決反對，已提出嚴正交涉，敦促菲方「不要在中方核心利益問題上玩火」。

大陸外交部近日暑期休會，但仍就有關議題發布答記者問。據大陸外交部網站，大陸外交部發言人8日就菲律賓領導人涉台言論答記者問。

大陸外交部發言人首先說，「世界只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題是中國的內政，是中方核心利益中的核心。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」。

大陸外交部發言人表示，菲律賓政府曾對中方作出鄭重承諾，「堅持一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，理解中國政府為實現國家統一所做的努力」。菲律賓領導人也曾向中方明確表示「 菲律賓堅定奉行一個中國政策，台灣問題純屬中國內政，必須由中國人自己解決」。

大陸外交部發言人認為，這些話言猶在耳、白紙黑字，菲方當前卻在自食其言，罔顧後果，持續採取錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空「一個中國原則」，持續損害中菲關係。中方對此堅決反對，大陸外交部和中菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉。

至於小馬可仕談到菲律賓與台灣地理位置相近，有很多國民在台灣，面臨撤僑等人道主義問題，「我們必須介入」，把人民帶回家等。大陸外交部發言人反駁說，「地理鄰近」、「僑民眾多」不是一國干涉他國內政和染指他國主權事務的藉口。

大陸外交部發言人表示，這種論調不僅違反國際法和東協憲章，也損害區域和平穩定和本國人民根本利益。我們敦促菲方切實恪守「一個中國原則」和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。

台海 外交部 菲律賓 小馬可仕

延伸閱讀

亞洲盃男籃／打臉外界！中華隊爭分組龍頭拚睽違12年晉8強

菲律賓與印度建立戰略夥伴關係 聚焦國防合作

135名菲生獲頒台灣獎學金 首次納入外交部獎學金

亞洲盃男籃／限制住菲律賓歸化 胡瓏貿笑說：跟他硬

相關新聞

菲律賓總統談台海「無法置身事外」 陸嗆不要玩火

菲律賓總統小馬可仕近日訪問印度，他在接受當地媒體專訪時說，一旦台海爆發衝突，菲律賓「將無法置身事外」。大陸外交部8日對此...

伊朗總統計畫訪中 參加上合組織峰會

2025上合組織峰會將於本月底在大陸天津舉行，據伊朗媒體報導，伊朗外長阿拉格齊宣布，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud P...

賴政府將惠頓與環時文章連結稱是「大陸認知戰」 環時反擊：黔驢技窮

大陸《環球時報》凌晨再發出一則「北平峰」評論文章，題為《賴清德黔驢技窮後只能靠謊言度日》，對賴政府國安人士將美國前國院顧...

81萬起「就像買車」　北京首間具身智慧機器人4S店亮相

2025世界機器人大會今日在北京開幕，為彰顯機器人走入生活，全球首家「具身智能（智慧）機器人4S店」也於同日在北京亦莊對...

迎9月3日閱兵大典高潮 盛夏北京飄濃濃抗戰味

今年是抗戰勝利八十周年，9月3日北京將舉行閱兵，這幾乎可說是今年中共外交的主軸之一，也是中共領導層相當重視的活動，而時序進入盛夏，北京已明顯加強紀念抗戰氛圍的力道，為此作多個層面的鋪陳。 北京市的街道，正在改變面貌。近日若是乘車經過天安門廣場、長安大街，會發現附近不少地方正在檢修，包含牌樓、街燈等，而平日看不到的，還有半夜才進行的路面鋪設工作。

中國佛教協會：釋永信事件敲警鐘 堅決清除害群之馬

中國少林寺方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪，違反佛教戒律被逐出佛門，正接受調查。中國佛教協會今天再度發聲，指釋永信的問題為中國佛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。