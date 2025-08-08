伊朗總統計畫訪中 參加上合組織峰會

2025上合組織峰會將於本月底在大陸天津舉行，據伊朗媒體報導，伊朗外長阿拉格齊宣布，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）計畫訪中並出席上合峰會。此前，俄羅斯總統普亭已確定出席，印度總理莫迪也傳出將與會，這三國正好均與美國的關係處於緊張。

據中共黨媒環球網引述伊朗邁赫爾通訊社、塔斯尼姆通訊社等媒體報導，伊朗外長阿拉格齊7日表示，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）計畫訪中並出席上合峰會。

阿拉格齊還補充，裴澤斯基安近期還預計將對亞美尼亞進行訪問。

伊朗因核問題及中東局勢，和美國關係一直處於緊張，裴澤斯基安上月還指控以色列曾經試圖對他發動暗殺；去年十月，大陸國家主席習近平曾在喀山出席金磚國家領導人會晤期間，會見伊朗總統裴澤斯基安，當時，習表達中方力挺伊朗的立場，表態無論國際與地區形勢如何變化，都將毫不動搖發展與伊朗友好合作。

上海合作組織（簡稱上合組織）於2001年成立，創始成員國為中國大陸、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克，2017年給予印度和巴基斯坦成員國地位，後，伊朗與白俄羅斯分別於前年和去年成為成員國。

本次上合組織峰會將於2025年8月31日至9月1日舉行，是大陸今年重要的主場外交活動，也是彰顯其國際影響力、抗衡美歐國家的重要峰會。目前，俄方已確認普亭將出席，預計與大陸國家主席習近平會談。

日前，在印度與美國關係因關稅問題激化之際，新德里電視台等印度媒體也報導稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）將於8月31日訪陸，出席上合峰會，若此行成功，是他時隔七年再次訪陸，也是雙方發生邊境衝突後首次訪陸，對中印兩國關係有重要意義。