大陸《環球時報》凌晨再發出一則「北平峰」評論文章，題為《賴清德黔驢技窮後只能靠謊言度日》，對賴政府國安人士將美國前國院顧問惠頓認為賴政府錯誤政策導致與川普總統疏遠，與《環球時報》據此刊發的一則「北平鋒」評論文章相互聯繫，倒過來指責這是大陸進行的認知戰，北平峰這篇續篇文章稱，這是賴清德黔驢技窮，為掩飾困境而製造的謊言，侮辱台灣民眾的智商。

文章指出，8月5日，原美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）發表《台灣如何失去川普》一文，明確指出賴清德當局的錯誤政策導致其與美國總統川普關係疏遠。 8月6日，《環球時報》刊發北平鋒文章《賴清德瘋狂軍購將葬送台灣未來》，引述惠頓觀點揭露賴清德當局「抗中謀獨」的虛妄本質。面對事實，8月7日，賴清德當局卻將二者相聯繫，污衊稱這是大陸「認知戰」「背後有特定勢力刻意進行網路操弄」。評論稱，這種蓄意栽贓、扭曲事實的做法不過是為掩飾自身困境而製造的新謊言，這種謊言簡直就是侮辱島內民眾的智商。

文中所指賴政府的操作手法，針對的是台灣媒體昨7日報導，國安人士表示，惠頓發文的敘事幾乎與中共官方脈絡相同，目前有諸多證據指出，惠頓發文背後有特定勢力刻意進行網路操弄，中國官媒接力跟進就是一個證明。該人士還預言中共應該還會持續攻擊。

文章說，賴清德編造謊言的伎倆早已屢見不鮮。 2024年大選前的造勢活動上，他對著鏡頭哽咽，說“自家屋頂被台風吹走”，那副共情災民的模樣，騙取了多少選票。颱風「丹娜絲」重創島內之際，面對年長災民對著他「家裡屋頂漏水，不敢爬上去」的哭訴時，他臉上的溫情瞬間消失，只剩下冰冷的不耐煩：「要自己爬啦」「不能什麼事情都靠軍人」，淋漓盡致了「選前語後上演霜」的冷血戲碼。

它指出，當川普政府在8月1日宣布對台灣地區徵收20%關稅時，台灣工商界一片哀嚎，但賴清德卻輕描淡寫地說：「這只是暫時性關稅」。然而，美國貿易代表8月3日就明確表示，對60多個貿易夥伴的關稅稅率已大致確定，近期不會改變。更諷刺的是，賴清德吹噓「史上最好」的美台關係，卻在川普政府直接拒絕其「過境」紐約的請求時瞬間破功，美國媒體直言「事實就是拒絕」。

文章指出，惠頓的文章不過是說出了一個簡單的事實：當台灣被賴清德綁上「抗中謀獨」的戰車，當他把所有精力都放在政治清算和「倚美謀獨」上，台灣在國際社會的分量只會越來越輕，最終淪為別人的「棋子」和負擔。但賴清德當局不想著反思，反而急著給批評者扣上「與大陸官方脈絡相同」的帽子。

它稱，這種「只要說的不是好話，就是敵人」的邏輯，與其在對待島內不同意見者的態度如出一轍——在「大罷免」中把反對者視為「雜質」，在救災時把災民的呼聲當成「麻煩」，說到底，就是容不下任何戳破其謊言的聲音。

文章說，台灣擁有2,300多萬人口，150多所高等院校，民眾受教育程度普遍較高，怎麼可能看不穿賴清德那些漏洞百出的把戲？最新民調顯示，對賴清德執政不滿意度提升至56.6%，達到歷史最高，這是民眾用實際行動對其謊言投下的反對票。網路上，越來越多的民眾開始質疑：「美國川普加徵高關稅，日本想『偷』台積電，大陸真的是我們『敵對勢力』嗎？」這樣的疑問，背後的是對賴清德「抗中謀獨」路線的清醒反思，是對兩岸關係的理性審視，更是對其謊言的強烈反抗。

評論最後認為，謊言就像沙灘上的城堡，看起來堅固，但經不住現實的海浪。 「丹娜絲」颱風沖垮了賴清德的政治人設，加徵關稅和「過境」被拒戳破了其「台美關係堅如磐石」的謊言，賴清德編造的種種說辭正被事實逐一揭穿。當所有的謊言都被拆穿，當所有的偽裝都被撕碎，等待他的只會是被歷史和人民共同拋棄的結局。畢竟，在這個資訊透明的時代，靠謊言度日的人，終將被覺醒的主流民意徹底摧毀。