關稅大限「搶出口」 陸7月外貿報喜、對美貿易下滑

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
分析認為7月大陸優於預期的出口成績仍與「搶出口」現象有關。中新社
大陸與美國貿易戰持續，但七月外貿數據表現不俗，官方昨公布數據顯示，七月大陸的進出口總值為人民幣三點九一兆元，增長百分之六點七，遠優於市場預期。

大陸海關總署昨天公布數據顯示，今年前七個月，大陸貨物貿易進出口總值人民幣廿五點七兆元，同比增長百分之三點五，增速較上半年加快百分之零點六。單看七月，進出口總額為三點九一兆元，增長百分之六點七。其中出口二點三一兆元，增長百分之八；進口一點六兆元，增長百分之四點八。進出口雙雙遠優於預期。

據央視新聞消息，大陸海關總署發言人呂大良昨天表示，大陸經濟運行穩中有進，面對複雜外部環境，外貿運行保持向上向好勢頭。七月當月，進出口增速進一步加快，出口、進口都保持增長。

今年四月美國總統川普發動「解放日」關稅戰，大陸隨後反制，雙方最高時均向對方增加課徵超過百分之百的關稅。旋於五月至七月底分別在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩舉行一共三次的經貿會談，各自鬆綁部分出口限制，最近一次會談後雙方確認「推動美方已暫停的對等關稅百分之廿四以及中方反制措施繼續如期展期」。

根據陸方數據，今年前七個月，美國仍是中國大陸第三大貿易夥伴，貿易總值為二點四二兆元，下降百分之十一點一，占大陸外貿總值的百分之九點四，僅次於東協、歐盟。

值得一提的是，七月初大陸海關總署副署長王令浚在記者會上表示，受關稅戰影響，中美貿易由第一季的同比增長轉為第二季的同比下降，降幅達到百分之廿點八，因近期日內瓦、倫敦經貿會談取得積極進展，六月進出口值從五月的不到三千億元，回升到逾三千五百億元，同比降幅也明顯收窄。

但昨天發布的七月數據，與美國貿易額又跌到了三千五百億元之下，僅有三四三八點八億元，更只有去年七月的八成水平。

路透引述專家分析稱，上半年中國大陸「搶出口」效應已透支下半年需求，預估出口增速已來到下降的轉捩點；進口方面因外需回落，下半年增速可能明顯放緩。

倫敦 美國 川普 貿易戰 關稅戰 出口值 日內瓦經貿會談

