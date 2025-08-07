中國公民走私輝達AI晶片在美被捕 中：反對美方打壓

針對2名中國公民涉嫌將價值數千萬美元的AI晶片非法運往中國，內含輝達（NVIDIA）的H100先進晶片，中國外交部發言人郭嘉昆今天聲稱，中方反對美方對中國進行「惡意封鎖打壓」，美方應確實保障中國公民的「正當合法權益」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答外媒詢問時，作上述表示。

郭嘉昆表示，中方一貫反對美方將科技和經貿問題「政治化、工具化、武器化」，對中國進行「惡意封鎖和打壓」，美方應確實保障中國公民的「正當合法權益」。

美國司法部於美東時間5日表示，住在加州的中國公民耿川（Chuan Geng，音譯）及楊時薇（ShiweiYang，音譯），被控自2022年10月至2025年7月間，涉嫌未經美國商務部許可，便將價值數千萬美元的人工智慧（AI）晶片和其他技術向中國出口，其中包括輝達H100先進晶片及顯示卡PNY GeForce RTX 4090。

根據美方訴狀，在美國對中國祭出全面技術出口管制後不久，耿川和楊時薇2022年就在艾爾蒙地（ElMonte）成立ALX Solutions公司。至少從2023年8月至2024年7月間，這家公司就向服器大廠美超微（SuperMicro Computer Inc.）採購超過200枚輝達H100晶片，並申報終端使用者在新加坡與日本。

輝達H100屬於先進晶片，可用來訓練大型語言模型（LLM），也廣泛應用於研發汽車自動駕駛功能與醫療診斷系統。