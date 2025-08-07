陸批賴總統致詞 陸委會：國台辦一再重複惹厭煩

快訊

中央社／ 台北7日電

針對中國大陸國台辦批評總統賴清德凱達格蘭論壇致詞內容，陸委會今天回應，賴總統談話是強調台灣在印太和平的角色，國台辦一再重複同樣的話會讓人很厭煩。

大陸委員會（陸委會）7日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他在會中作上述表示。

梁文傑表示，賴總統在凱達格蘭論壇的講話是強調台灣在印太和平上面的角色，還有台灣對於和平的貢獻以及對於追求現狀的努力，國台辦不用多作聯想，「同樣的話一再重複會讓人很厭煩」。

賴總統5日在凱達格蘭論壇致詞，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮6日晚透過書面批評，「這是頑固堅持台獨分裂立場和倚外謀獨、以武謀獨錯誤路線」、「再次暴露其和平破壞者、戰爭販賣者、麻煩製造者的真面目」。

外交部發言人蕭光偉今天上午表示，國台辦的錯誤說法是惡意顛倒是非、扭曲事實，貶抑台灣主權地位，予以嚴厲譴責。中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾統治台灣，台灣主權屬於全體台灣人民，只有台灣人民才能決定台灣未來。

賴總統5日於凱達格蘭論壇致詞時表示，俄烏戰爭未停、中東衝突加劇，中國在台海、東海與南海的軍事行動讓以規則為基礎的國際秩序面臨前所未有的挑戰，在威權主義持續擴張下，民主國家更需要團結，捍衛民主自由價值。

