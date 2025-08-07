花蓮陸配村長被解職 陸委會：必須放棄中國籍

快訊

中央社／ 台北7日電

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸配，由於中華人民共和國國籍問題違反國籍法被解職。陸委會表示，國籍法要求到職公職1年內提出喪失他國國籍證明，內政部是依法行政。

大陸委員會（陸委會）7日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會中作上述表示。

梁文傑表示，兩岸條例規定大陸地區人民入籍台灣10年後可以參選公職；國籍法20條規定當選公職後到職1年內，若有雙重國籍必須放棄外國國籍，兩岸條例規定參選資格；國籍法規範到職所需要的條件，內政部是依法行政。

梁文傑提到，這些陸配從事公職者一直在陳情，可是到目前為止，沒有真的看到有人去對岸申請放棄中華人民共和國國籍，似乎沒有人真的去這麼做，「沒有人申請過，但是一直說無法放棄，這個未必是一個好的做法，應該先去試試看」。

梁文傑強調，對於政府來說，中華人民共和國確實存在，其也是聯合國常任理事國，「這跟我們政府承認或不承認，其實是沒有關係的」。對於陸配從政，陸委會是兩岸條例主管機關、內政部是國籍法主管機關，各自就法論法。

對於鄧萬華被解職村長一案，外界抨擊內政部、陸委會「偷渡兩國論」。梁文傑回應，公職人員必須單一忠誠，到任公職人員者若有其他國籍被發現，依據國籍法，就是必須要提出放棄證明，這是國籍法的硬性規定。

內政部清查發現，有5名現任村里長具備中華人民共和國國籍，發函要求鄉鎮市公所依國籍法辦理。鄧萬華成為首名由於中華人民共和國國籍問題遭到解職的村長，鄧萬華回應，拿的是台灣護照，也依法當選，突遭解職將提訴願爭取權益。

國籍 梁文傑 內政部

