陸人定居台灣需剪護照 陸委會：若採具結方式要誠實

內政部日前預告修正相關辦法，大陸人士申請來台定居，除應繳交喪失原籍證明，也要有放棄（註銷）大陸護照的證明。陸委會副主委兼發言人梁文傑今日表示，如果無法提出，可以用具結方式（表示自己未領用大陸護照）處理，但須要「誠實」，否則未來若查到將面臨法律問題。他還強調，這與台獨無關，我方也沒有不承認大陸護照，只是兩岸往來時都「互不使用」。

對於我政府相關辦法，引發藍委陳玉珍批評說，中華民國憲法是「一中兩區」架構，要怎麼放棄憲法不認的護照，認為此舉是「只想著台獨」，以及大陸民眾申領互照比率低，實際執行可能遇到困難等。

對此，梁文傑7日主持例行記者會時說明，兩岸條例本來就有規定，陸籍人士若申請在台定居，要提出喪失原籍證明，也不得領用大陸護照。但他也坦言，確實對於護照這一點，「長期以來不容易執行」。

他說，這是因為大陸人民拿護照比例僅約12%，兩岸人民往來時，我們也都不用護照，而是用通行證等，然現因有人提出疑義，質疑為何不執行，所以內政部修正相關規定，未來需要提出沒有領取大陸護照的證明書。

梁文傑說，若無法提出，可以用具結方式處理，這是一個簡單的規定，「跟搞台獨有什麼關係」。他並指，有委員說政府不承認大陸護照，但實際上護照就是陸方政府所發的公文書，是代表公權力的證明文件，例如海基會每天都在對大陸相關公文書如結婚證書、法院判決文書等進行驗證，因此，「我們並沒有不承認大陸地區的護照」，只是兩岸互相往來時都不使用，這是委員對目前實務做法的一個誤解。

在操作上，梁文傑說，若拿不到對岸所發的證明文件，可以採具結方式，簽了就是表明沒有領用大陸護照。但他強調，「這一定要誠實」，若未來被發現有持大陸護照的行為，就會面臨法律問題，並指若申請人在台灣持有大陸護照，會被要求剪角。

至於花蓮富里鄉學田村的陸配村長鄧萬華，因有中國大陸籍問題遭解職，她是年初內政部查核確認，全國有五名現任村里長具「中華人民共和國國籍」之一。梁文傑說明，兩岸條例規定入籍台灣十年可參選公職，而內政部主管的國籍法規定當選後，若有雙重國籍就職日起一年內必須放棄，這是屬於前、後段的規定。

梁文傑強調，目前為止，雖然當事人一直在陳情，但我方沒有看到他們真的有放棄中國大陸籍的做法和嘗試，「問題就在這裡」，沒有申請過卻說無法放棄「未必是一個好的做法」。他強調，陸委會依照兩岸條例，內政部依照國籍法行事，這是沒有問題的。

梁文傑並對於「中華人民共和國的國籍」，是否算是我方承認「國籍」說明稱，這與我方承認與否沒有關係，例如北賽普勒斯僅被土耳其承認，但若公職人員有北賽普勒斯國籍，我們就會要求他放棄。他說，只要是一個政權、實控當地的組織等，只要有國籍概念，就符合我方國籍法所規定的範圍，任何公職人員只要有這些組織或政權所發的國籍，就有雙重效忠的問題。