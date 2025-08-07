對岸邀飛虎隊後人紀念抗日　陸委會酸：花大力氣證明貢獻

中共將於九月三日隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年，並舉行大閱兵，日前傳出還將邀二戰期間美國飛虎隊的後人出席，種種爭取對日抗戰話語權行為受到關注。不過，陸委會副主委兼發言人梁文傑7日表示，這正是因為中共對抗日戰爭「毫無貢獻」，所以要花很大的力氣來證明，而台灣不需要，因為貢獻本來就在「中華民國政府這邊」。

梁文傑說，他過去在記者會上說過多次，中共對抗日戰爭是「毫無貢獻」的。但正是因為沒有貢獻，所以現在要花很大力氣，來證明有貢獻，整個「九三」的今年所謂八十周年紀念活動，就是為了這個目的在服務。

至於我方，梁文傑說，台灣這邊不需要花這麼大的力氣，因為貢獻本來就在中華民國政府這邊，所以中華民國政府「我們就是做我們該做的紀念活動，這樣就好了」。

近日香港南華早報報導，中方已經邀請二戰期間美國飛虎隊的後人，包括飛虎隊將軍陳納德（Claire Chennault）的女兒、孫女等，出席九月在北京舉行的抗日戰爭勝利八十周年活動。