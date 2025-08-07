陸籍申請定居須繳註銷護照證明 陸委會：可具結

快訊

中央社／ 台北7日電
陸委會副主委兼發言人梁文傑。聯合報系記者陳政錄／攝影
內政部預告修正陸籍人士申請在台定居辦法，要求繳交「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書」。陸委會今天表示，倘若未能取得證明文件，也可採具結方式處理。

大陸委員會（陸委會）7日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他在會中作上述表示。

內政部預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，新增要求申請人必須繳交未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書，各界關注修正辦法實務可行性。

梁文傑表示，兩岸條例規定陸籍人士在台申請定居除了必須提出喪失原籍證明外，也不得領用大陸地區護照。由於大陸地區人民領用護照比率僅約12%，加上兩岸往來也不是使用護照通行，不得領用大陸地區護照的證明一直不容易執行。

他說，由於現狀有人提出疑義，所以必須修正相關規定，未來陸籍人士申請在台定居，必須提出沒有領用大陸地區護照的證明書。倘若沒有辦法提出，或原本就未持有護照，也可以採用具結方式處理，具結執行方式由移民署規劃。

梁文傑坦言，關於中國大陸會不會發給未申領持用或已放棄（註銷）護照的證明，目前確實沒有看過實例，所以另外提供具結做法。

他強調，具結一定要誠實以告，倘若確實持有大陸地區護照，也會要求當事人剪角護照；後續若發現當事人使用大陸地區護照出國等，將會影響其在台定居身分。

國民黨立委陳玉珍批評，中華民國憲法是「一中兩區」架構，如何放棄憲法不承認的護照，修正陸籍人士申請在台定居辦法不是重要業務，內政部不要「搞台獨」。

梁文傑回應，這與台獨沒有關聯，大陸地區護照是對岸政府所發的公文書，這是公權力證明文件，「我們沒有不承認大陸地區的護照，只是兩岸之間在互相往來的時候，在通關的時候互相都不使用護照」，陳玉珍對於實務有所誤解。

他舉例，辦理台胞證的時候，也是必須將台灣護照交給旅行社去代辦，對岸也不承認台灣護照，不過辦理證件時，還是需要台灣護照。內政部修正辦法是行政規定的修改，不會影響到大多數人權利，也與台獨毫無關係。

